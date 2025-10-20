全球離岸風電 三利空衝擊…陷入政治與經濟風暴

全球離岸風電產業正遭遇利率升高、供應鏈緊俏，以及美國總統川普的反對等三重打擊，原先的產業榮景翻轉，正陷入政治與經濟風暴。

在利率升高和供應鏈吃緊加重離岸風電專案的壓力之際，如今川普尋求封鎖開發離岸風電場和中止許可，使全球對離岸風電的熱情銳減。

德國政府今夏提供兩塊設置離岸風電的精華地點，卻未獲到任何廠商投標。相較下，兩年前英國石油（BP）和道達爾能源（TotalEnergies）斥資126億歐元（146.9億美元），共同標下德國位於北海和波羅的海兩塊大型風場的開發權。

德國能源業者RWE離岸風電主管尤特莫倫表示，離岸風電產業正經歷挑戰時刻，主因為成本上漲，以及對抗氣候變遷、減碳和能源轉型的整體政治氛圍改變。

顧問業者Wood Mackenzie數據顯示，2023年來，遭取消的離岸風電裝置容量與承購協議共達24.1百萬瓩（GW）。

國際能源署（IEA）也已調降對未來五年的離岸風電裝置容量成長預期，比去年的預估值下調27%至140GW，原因是美國的政策轉變，和日本等其他地區的計畫取消。

在2010年代和2020年代初的低利率環境下，離岸風電產業快速成長，開發商競相開發新計畫，政府合約也迫使供應鏈壓低成本，但新冠疫情後，利率急升和供應鏈吃緊，改變產業動能。TGS 4C分析師表示，離岸風電產業的資本支出已增加到每千瓩（MW）300萬歐元，高於2022年的250萬歐元。

離岸風電產業的困境，和太陽能產業的爆炸性成長形成鮮明對比。由於成本下滑、且批准作業相對簡單，IEA預期，2030年前全球新增的4,600GW再生能源發電容量中，光電將占80%。同時，離岸風電產業獲得的政治支持也日漸脆弱，尤其是在川普重返白宮後。川普已形容風電是「最糟的（能源）形式」，並已凍結租借海域用於離岸風電開發。

貿易衝突和地緣政治疑慮，也可能構成新的阻礙。歐洲正在調查中國大陸風機廠商是否接受到不公平補貼，美國能源部長萊特也已敦促各國減少採購中國大陸技術，最近也表示「美國和盟國的目標是減少對中國進口的依賴」。

離岸風電產業的未來取決於政府、公用事業傷以及企業客戶對於成本升高的支持程度，並協助提供業界投資所需的確定性。TGS 4C指出，關鍵膠著點在於開發商和納稅人之間要怎麼分攤成本與風險。