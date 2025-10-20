比特幣礦商股價大噴發

快訊

隨著比特幣挖礦業者轉型，轉向也能容納人工智慧（AI）和高效運算（HPC）的混合模式，這些比特幣礦商今年來的股價表現已超越比特幣，也凸顯加密貨幣挖礦與AI運算之間的界線日漸模糊。

比特幣今年一度觸及歷史新高，今年來累計上漲約14%，19日盤中小漲0.8%，報10萬8,136.06美元。但今年加密貨幣反彈的最大贏家卻不是比特幣持有者，而是比特幣礦商。一檔追蹤上市加密貨幣礦商股價的基金，今年以來飆升超過150%，也反映這些礦商的股價不再和比特幣興衰與共，而是轉型為科技基礎公司和的新面貌。

在那斯達克掛牌的Cipher挖礦公司，業務已從比特幣挖礦轉向AI基礎設施，今年初與Fluidstack簽署為期十年、價值約 30 億美元的主機共置協議（colocation deal），以5.4%股權的認股權證，換得14億美元的租賃義務，股價今年來暴漲約300%。

業務同樣轉向資料中心的IREN，股價今年來狂漲500%。Needham分析師托達羅表示，投資人目前幾乎完全是根據HPC／AI商機，來評估比特幣礦商的價值，因為HPC／AI的收入和利潤都遠高於挖礦，現在對礦商的討論中，實際討論比特幣和挖礦的比重不到10%。

