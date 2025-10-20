快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

法國政盪 富豪轉移資產

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，由於法國政局動盪引發富豪憂心，法國富豪正把資金轉向盧森堡瑞士

盧森堡保險監管當局數據顯示，最低投資額25萬歐元（29萬美元）的盧森堡壽險商品，所吸引的法國客戶投資額去年增加逾58%至138億歐元（161億美元），是歷來新高。

今年的各國投資數據還沒公布，但上半年流入盧森堡壽險商品的整體資金再度增加，今年預料將再創紀錄。稅務律師胡梅恩說，去年6月法國國會選舉後，流向盧森堡的資金「絡繹不絕」。

Avant-Garde家族理財室共同創辦人勒梅特也表示，他管理的多數新資金都流向盧森堡，擁有避險天堂地位的瑞士也吸引資金，流入當地的證券持有帳戶。一些法國富裕家族更選擇搬往外國，稅制較友善的義大利米蘭成為受惠者，西班牙和葡萄牙近來也吸引外籍富豪移居。

財富管理業者、銀行家和律師表示，法國總統馬克宏去年6月提前改選國會後，流出法國的個人投資驟增，並延續至今年。如今總理勒克努為填補預算赤字缺口，打算向最高所得人士增稅。

法國 盧森堡 瑞士

延伸閱讀

羅浮宮發生搶案急封鎖閉館 傳三名蒙面搶匪劫走9件珠寶

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

Repetto CEO Charlotte首度來台！親自揭示品牌背後的法式節奏與靈魂

1分鐘看世界／三星董座李在鎔家屬擬賣股 趁股價新高套現 繳遺產稅

相關新聞

以空前速度大推新產品…美國ETF吹泡沫 市場擔憂

在最近的美國「信貸踩雷」事件頻傳引發投資人憂心信用市場裂痕之際，美國指數型基金（ETF）基金正以空前速度大量推出新產品，...

全球離岸風電 三利空衝擊…陷入政治與經濟風暴

全球離岸風電產業正遭遇利率升高、供應鏈緊俏，以及美國總統川普的反對等三重打擊，原先的產業榮景翻轉，正陷入政治與經濟風暴。

出席 APEC 企業領袖峰會 黃仁勳將會兩大韓廠

AI晶片巨頭輝達19日發布聲明表示，執行長黃仁勳10月將出席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會（CE...

美國蓋資料中心引發「鄰避效應」 OpenAI、Meta 轉向空曠地區

人工智慧（AI）支出或許正在改造美國經濟，但許多美國人卻不希望離大型資料中心太近，這些「鄰避行動」愈演愈烈，可能威脅資料...

法國政盪 富豪轉移資產

英國金融時報（FT）報導，由於法國政局動盪引發富豪憂心，法國富豪正把資金轉向盧森堡和瑞士。

比特幣礦商股價大噴發

隨著比特幣挖礦業者轉型，轉向也能容納人工智慧（AI）和高效運算（HPC）的混合模式，這些比特幣礦商今年來的股價表現已超越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。