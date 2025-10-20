美國蓋資料中心引發「鄰避效應」 OpenAI、Meta 轉向空曠地區

人工智慧（AI）支出或許正在改造美國經濟，但許多美國人卻不希望離大型資料中心太近，這些「鄰避行動」愈演愈烈，可能威脅資料中心的興建熱潮。

美國總統川普把AI資料中心吹捧為經濟必需品，不只能振興美國經濟，還有助該國擊敗中國大陸。科技基礎設施支出逐漸成為美國最強而有力的經濟成長引擎，貢獻今年上半年半數以上的國內生產毛額（GDP）成長率。

然而，美國各地社區居民卻已開始抵制在自家附近興建資料中心的計畫，擔心這些大型設施會影響生活，以及消耗水和電力。

研究業者Data Center Watch指出，光是2024年5月至2025年3月，社區反對已導致美國28州價值640億美元的資料中心計畫延期或被封殺。

Google迫於社區壓力，上月在印第安納波利斯市議會開會前幾分鐘，取消在印城興建占地468英畝資料中心園區的計畫。Google在聲明中說：「本公司已撤回富蘭克林鎮資料中心開發提案的土地變更申請，我們對無法推動這項計畫感到失望，但期盼繼續獲得在該州發展的機會。」

科技公司如今規劃把好幾座資料中心設在遠離人口稠密地區，以避免與當地社區發生衝突。包括ChatGPT開發商OpenAI參與的星際之門（Stargate）在內，美國至少有三座大型資料中心園區，將坐落在有大片空曠土地的德州西部，Meta也正在路易斯安那州農村地區興建大型資料中心。