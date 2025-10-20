以空前速度大推新產品…美國ETF吹泡沫 市場擔憂

在最近的美國「信貸踩雷」事件頻傳引發投資人憂心信用市場裂痕之際，美國指數型基金（ETF）基金正以空前速度大量推出新產品，也帶來ETF泡沫的憂慮，並使一些投資人更加精挑細選基金標的，同時懷疑最後會有多少基金存活。

上周有兩家地區銀行揭露金額龐大的貸款詐欺，摩根大通執行長戴蒙更形容這些問題為「當你看到一隻蟑螂，或許還有更多」，預示在美國中低所得消費者財務面臨壓力之際，信用市場事件可能不會就此止息，使股市氛圍從看多轉為審慎。歐洲銀行業財報季本周開鑼，多家銀行都將發布業績，也引發市場擔心信用風險是否會蔓延到歐洲。

在此同時，美國ETF市場產品的數量與規模正持續增加。今年1-9月約有794檔新ETF推出，比去年全年創新高的746檔還多，預料今年底前資產經理人的全年總推案量將超過1,000檔。最近美國改變投資法規，將ETF單獨列為一種股別，可能引發新一波的ETF產品浪潮。

各種ETF產品快速推出，已考驗證交會（SEC）願意批准的上限。

過去十天來，一群專門從事與個股掛鉤的槓桿型ETF經理人已向SEC申請發行槓桿型基金，想要為一些個股提供單日漲幅達到原先三倍、甚至五倍的機會，而SEC在2020年底提出的指引是將槓桿比率限制在兩倍。

花旗集團美股策略師佩提特表示，「我們的推出規模的確處於難以為繼的水位，我們必然會開始看到產品合理化，以及最終導致關閉」。他說，這項投資產品類別可能走向泡沫。

富時羅素集團美國買方主管蘇利文表示，金融顧問對於建議客戶購買哪些ETF時，抱持更精挑細選的態度，「從營運角度來看，發行ETF產品從未比現在更容易過，但反過來看，要成功推出ETF只會更為困難」，多數金融顧問常會關注資產額介於5,000萬-1億美元的ETF，現在的關注門檻已拉高到2億美元。

ETF產業能否維持目前的成長速度，也要靠Citadel證券及簡街資本公司（Jane Street）等造市商及交易公司，這些業者整天都從事買、賣，幫助確保交易差價維持在狹窄幅度。ETF發行商Tidal投資集團營收長費摩爾表示，「造市商已更審慎，表示在支持ETF時將更加挑肥揀瘦，因為他們沒有那麼多時間」。