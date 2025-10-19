拉脫維亞報導中資企業活動 示警中國生物經濟戰略

拉脫維亞國家安全單位近年持續關注中國在當地的活動，並將中國列為潛在安全風險來源。拉國國家廣播電台日前採訪當地最大中資生技公司Latvia MGI Tech，調查中國的投資可能帶來的國家安全風險。

Latvia MGI Tech成立於2019年，是中國企業「華大智造」（MGI）在境外唯一的基因定序設備生產基地，中方投資額達2000萬歐元（約新台幣7億元）。該公司代表向拉脫維亞廣播電台（Latvian Radio）表示，他們僅生產設備，不從事科學研究，但公開資料顯示其曾參與疾病與癌症研究。

電台報導引用歐洲一項名為「數位強權中國」（Digital Power China）的研究報告指出，「華大智造」與其母公司「華大基因」（BGI）均是中國在數位與生物科技領域擴張的一部分。

「華大基因」旗下3間子公司曾被美國列入制裁名單，理由是他們可能將其技術與數據用於軍事用途，對美國國安與外交利益構成威脅。

「數位強權中國」研究的共同作者、里加史特拉汀大學（Riga Stradins University，RSU）中國研究中心主任貝爾齊娜（Una Aleksandra Berzina-Cerenkova）強調，Latvia MGI Tech的活動不只是生產基因定序設備的問題，而是中國整體生物經濟戰略的一環。

拉脫維亞國家安全局（State Security Service，VDD）證實，他們從Latvia MGI Tech成立以來持續監控該公司的活動。VDD表示，中國法律要求企業在必要時配合國家情報機關，因此中資企業可能涉及資料外流或智慧財產風險，與中國合作應考慮相關風險。

此外，根據拉脫維亞官方資料，目前全國有約163家公司由中國公民持股，主要從事服務、貿易，部分涉及製造業與房地產。

拉脫維亞於2014年提高投資移民門檻後，中國投資者的興趣稍有減退，但仍為拉脫維亞外國投資申請的第2大來源國，僅次於俄羅斯，佔比約8%。去年，VDD審查逾 200名外國投資者，其中約五分之一為中國人。

拉脫維亞央行資料顯示，中國直接投資總額約3300萬歐元（約新台幣11.6億元），占外資總量不到0.5%。雖然中國仍是主要投資來源之一，但自俄烏戰爭爆發以來，拉國政府已不再主動吸引中資。

報導也指出，中國代表團仍定期訪問拉脫維亞企業與地方政府，並透過文化與教育交流推動所謂「軟實力」影響。其中，拉脫維亞大學自2011年起設立孔子學院，由中國華南師範大學資助，教授中文與文化課程。

VDD提醒，孔子學院及赴華獎學金等交流活動可能涉及政治宣傳與情報風險。不過，拉脫維亞大學方面表示，目前未發現相關問題。

拉脫維亞安全機構憲法保護局（ConstitutionalProtection Bureau）同樣警告學術交流中存在潛在安全風險，指出中國使館經常邀請拉國重要社會團體代表訪中，呼籲慎重評估參與必要性。

同時，中國也積極透過企業品牌塑造正面形象。今年拉脫維亞首都里加（Riga）主要體育場館ArēnaRīga接受中國科技品牌小米的冠名贊助，至2030年仍稱為「小米體育館」（Xiaomi Arena）。但館方強調，中國僅為贊助商，不涉及經營權與無權影響節目安排。

拉脫維亞於2022年追隨立陶宛腳步，退出由中國主導的17+1中東歐合作機制。報導指出，2016年中國-中東歐峰會在里加舉行時，街頭曾掛滿「Ķīna」（中國）標語，氣氛友好，如今官方立場已明顯趨於謹慎與警惕。