美商務部撤銷電子分銷商Arrow在中關聯企業貿易限制
美國電子零組件分銷商Arrow Electronics今天表示，美國政府正撤銷此前對其在中國的關聯企業所施加的貿易限制。
路透社報導，這些限制措施原本是因ArrowElectronics被指協助銷售美國零件，該零件最終被發現出現在由伊朗支持的葉門「青年運動」（Houthi）等組織所使用的武裝無人機中。
位於中國的Arrow（China）Electronics Trading Co及另一家位於香港、使用6個登記名稱的Arrow關聯實體，於10月8日被美國商務部列入「聯邦公報」（Federal Register）所公布的實體清單（Entity List）。
向清單上的公司出口貨物與技術必須獲得許可證，且此類申請通常會被拒絕。企業被列入名單的理由通常涉及美國的國家安全或外交政策考量。
美國商務部在10月8日的聲明中指出，自2017年以來，在中東地區找到的伊朗支持組織無人機及其殘骸中，發現了美國製零件，而這些零件的銷售可追溯至與Arrow相關的實體。
Arrow今天表示，美國商務部已通知該公司，該部門將很快在「聯邦公報」上正式發布撤銷公告，並於昨天發函解除相關限制。
Arrow發言人霍里根（John Hourigan）在電子郵件中表示：「我們已收到美國商務部的正式通知。Arrow已獲授權可在與10月8日之前相同的條件下恢復與這些實體之間的進出口業務。」
美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry andSecurity, BIS）發言人就此回覆電郵指出：「BIS致力於確保出口限制措施的適用對象精準，從而維護國家安全。」
霍里根並說，公司一向遵守所有法律與法規。
他並指出，被列入實體清單時被稱為Arrow子公司的Arrow Electronics (Hong Kong) Co. Ltd，實際上並非Arrow的附屬公司。
不過，「聯邦公報」中與該香港公司相關的6個登記名稱屬於Arrow關聯實體，Arrow表示這些名稱將一併從實體清單中移除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言