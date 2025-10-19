快訊

直擊／火辣程度不輸給港都溫度！BLACKPINK身穿熱褲、馬甲大秀好身材

失蹤逾2年！陸前外長秦剛傳亮相北京公開活動

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

美商務部撤銷電子分銷商Arrow在中關聯企業貿易限制

中央社／ 科羅拉多州森特尼爾18日綜合外電報導

美國電子零組件分銷商Arrow Electronics今天表示，美國政府正撤銷此前對其在中國的關聯企業所施加的貿易限制。

路透社報導，這些限制措施原本是因ArrowElectronics被指協助銷售美國零件，該零件最終被發現出現在由伊朗支持的葉門「青年運動」（Houthi）等組織所使用的武裝無人機中。

位於中國的Arrow（China）Electronics Trading Co及另一家位於香港、使用6個登記名稱的Arrow關聯實體，於10月8日被美國商務部列入「聯邦公報」（Federal Register）所公布的實體清單（Entity List）。

向清單上的公司出口貨物與技術必須獲得許可證，且此類申請通常會被拒絕。企業被列入名單的理由通常涉及美國的國家安全或外交政策考量。

美國商務部在10月8日的聲明中指出，自2017年以來，在中東地區找到的伊朗支持組織無人機及其殘骸中，發現了美國製零件，而這些零件的銷售可追溯至與Arrow相關的實體。

Arrow今天表示，美國商務部已通知該公司，該部門將很快在「聯邦公報」上正式發布撤銷公告，並於昨天發函解除相關限制。

Arrow發言人霍里根（John Hourigan）在電子郵件中表示：「我們已收到美國商務部的正式通知。Arrow已獲授權可在與10月8日之前相同的條件下恢復與這些實體之間的進出口業務。」

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry andSecurity, BIS）發言人就此回覆電郵指出：「BIS致力於確保出口限制措施的適用對象精準，從而維護國家安全。」

霍里根並說，公司一向遵守所有法律與法規。

他並指出，被列入實體清單時被稱為Arrow子公司的Arrow Electronics (Hong Kong) Co. Ltd，實際上並非Arrow的附屬公司。

不過，「聯邦公報」中與該香港公司相關的6個登記名稱屬於Arrow關聯實體，Arrow表示這些名稱將一併從實體清單中移除。

美國 發言人 國家安全

延伸閱讀

2015核協議到期 伊朗仍盼外交談判

聞泰子公司安世半導體捲出口風波 陸商務部回應了

100％關稅…陸商務部嗆「打！奉陪到底」 網：又在重播四月劇本

中推軟體國產化 商務部公告附件變「wps」 加速與美脫鉤

相關新聞

蘋果i17掀強力換機潮 全年iPhone營收可望締造疫情來最快成長

蘋果iPhone 17系列手機正掀起強力換機潮，將帶動全年iPhone營收締造新冠疫情時期以來的最高成長率。

頂尖企業最喜歡什麼樣的求職者？ IBM高層20年來只問一個問題

IBM副總裁兼總經理柯琳·史克拉（Corinne Sklar），在職業生涯中聘用過數千名員工，20年來，她用這個問題識別人才：「你人生第一筆收入是怎麼來的？」

美施壓奏效 全球海運碳費延後1年再表決

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）17日投票通過，將全球海運碳費表決延後一年。在美國施壓下，這項重大減碳措施未能在各國取...

首片台積美國製Blackwell晶圓誕生 黃仁勳讚：創造歷史

人工智慧(AI)晶片霸主Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳17日造訪台積電亞利桑納廠，慶祝首片在美國本土生產、將...

美股第3季重量級財報聚光 本周CPI數據受矚目

美國股市上周五（17日）再度上漲，美中貿易戰疑慮再起、美國部分地區性銀行放款損失擴大，市場對AI概念股一路飆漲感到不安，...

台積美製 Blackwell 晶圓問世 輝達擬斥資5,000億美元投入 AI 基建

人工智慧（AI）晶片霸主輝達執行長黃仁勳17日造訪台積電亞利桑那廠，慶祝首片在美國本土生產、將用於製造Blackwell...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。