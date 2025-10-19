美商務部撤銷電子分銷商Arrow在中關聯企業貿易限制

美國電子零組件分銷商Arrow Electronics今天表示，美國政府正撤銷此前對其在中國的關聯企業所施加的貿易限制。

路透社報導，這些限制措施原本是因ArrowElectronics被指協助銷售美國零件，該零件最終被發現出現在由伊朗支持的葉門「青年運動」（Houthi）等組織所使用的武裝無人機中。

位於中國的Arrow（China）Electronics Trading Co及另一家位於香港、使用6個登記名稱的Arrow關聯實體，於10月8日被美國商務部列入「聯邦公報」（Federal Register）所公布的實體清單（Entity List）。

向清單上的公司出口貨物與技術必須獲得許可證，且此類申請通常會被拒絕。企業被列入名單的理由通常涉及美國的國家安全或外交政策考量。

美國商務部在10月8日的聲明中指出，自2017年以來，在中東地區找到的伊朗支持組織無人機及其殘骸中，發現了美國製零件，而這些零件的銷售可追溯至與Arrow相關的實體。

Arrow今天表示，美國商務部已通知該公司，該部門將很快在「聯邦公報」上正式發布撤銷公告，並於昨天發函解除相關限制。

Arrow發言人霍里根（John Hourigan）在電子郵件中表示：「我們已收到美國商務部的正式通知。Arrow已獲授權可在與10月8日之前相同的條件下恢復與這些實體之間的進出口業務。」

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry andSecurity, BIS）發言人就此回覆電郵指出：「BIS致力於確保出口限制措施的適用對象精準，從而維護國家安全。」

霍里根並說，公司一向遵守所有法律與法規。

他並指出，被列入實體清單時被稱為Arrow子公司的Arrow Electronics (Hong Kong) Co. Ltd，實際上並非Arrow的附屬公司。

不過，「聯邦公報」中與該香港公司相關的6個登記名稱屬於Arrow關聯實體，Arrow表示這些名稱將一併從實體清單中移除。