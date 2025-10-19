調查揭露：98%的Z世代「不想活成老闆那樣」 雙方都崩潰

摘要 1.一項調查發現，只有2%的Z世代與老闆價值觀一致，導致企業招不到人，年輕人找不到理想工作。 2.專家建議Z世代：誠實面對財富需求、找對公司或創業、願意承諾十年延遲滿足，在價值觀與現實間找到平衡點。

一項針對7.7萬人的調查發現：只有2%的Z世代，和他們的老闆價值觀一致。

調查發現，Z世代最重視的三件事，是：自我照顧、做自己、幫助他人。但老闆們要的卻是：成就、學習、努力工作。

這項調查由紐約大學史登商學院教授韋爾奇（Suzy Welch）領導，她也是三度登上《紐約時報》暢銷榜的作家。團隊調查了7.7萬人，再交叉比對2,100位各產業主管的需求。結果讓雙方都崩潰。

一位CEO直言：「這完全解釋了我們為何招不到人。」

Z世代的反應則是？TikTok上一位年輕人說：「嬰兒潮世代的價值觀毀了世界，我們為什麼要跟隨？」另一個補充：「老人恨年輕人，因為我們的生活證明他們浪費了人生。我不想臨終時才後悔自己工作太多。」

不過，不是所有專家都這麼悲觀。史丹佛大學學者卡茨（Roberta Katz）花了多年研究Z世代，她的結論截然不同：「他們是自我驅動者，深切關心他人，高度協作，重視真實性。」

卡茨指出，Z世代在2008金融危機陰影下長大，見證企業大規模裁員、削減福利。「他們也看到職場對員工不再忠誠。」所以這一代不對雇主死忠，其實很合理。「他們重視人的體驗，認識到生活不只是工作。」這不是懶惰，是重新定義工作的意義。

AI正在吞噬入門職缺，價值觀又和老闆對不上，那98%的Z世代該怎麼辦？韋爾奇給出三項務實的建議：

1. 誠實面對你要多少錢

別自欺欺人。你需要「每年一趟好旅行」還是「每個孩子一架直升機」？42%的Z世代其實很在乎財富，卻不願承認。搞清楚錢在你心中的排序，才能決定要不要向那2%靠攏。

2. 找對公司，或自己創辦一家

試圖擠進那些標榜員工福祉、回饋社會的公司，只是要有心理準備，這些公司擠破頭。或者，自己創業，打造你想要的職場文化。韋爾奇作為兩次創業者坦言很艱辛，但這是依自己價值觀生活的最可靠方式。

3. 跟自己簽十年契約

如果找工作很急，財富是長期目標，那就暫時壓抑對平衡、做自己的渴望，擁抱成就和工作至上。沒錯，就是學嬰兒潮世代那套「延遲滿足」。

但千萬別三天打魚兩天曬網，要承諾就承諾整整十年。一夜成功是神話，連那2%與主觀價值觀相符的Z世代也一樣。

此外，卡茨也提醒，年長和年輕同事都能從彼此學習。「年長者學到如何用新方法完成工作，年輕人理解為何某些事是這樣行之有年。沒有對話，只會在過去和未來間浪費拉鋸。」

你要活得多忠於自己，是這輩子最重要的選擇之一。這選擇將塑造你的收入、目標感和職涯軌跡。但這不只是Z世代的問題——在快速變遷的時代，每個世代都得重新思考：工作的意義究竟是什麼？

資料來源：CNBC、Stanford

