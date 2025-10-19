蘋果i17掀強力換機潮 全年iPhone營收可望締造疫情來最快成長

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
蘋果iPhone 17系列手機正掀起強力換機潮。路透
蘋果iPhone 17系列手機正掀起強力換機潮。路透

蘋果iPhone 17系列手機正掀起強力換機潮，將帶動全年iPhone營收締造新冠疫情時期以來的最高成長率。

英國金融時報（FT）報導，觀察蘋果供應鏈、行動網路營運商和客戶出貨等待時間的產業人士指出，iPhone 17系列的初期銷售動能，比華爾街在新機9月發表前的預期還要更強。

Deepwater資產管理公司共同創辦人孟斯特（Gene Munster）表示，新款iPhone等待時間比去年拉長13%左右，可能顯示換機力道更強，「等待交貨時間拉長，通常代表產品周期更強」。

蘋果10月30日將公布9月底止的年度第4季（上季）財報，涵蓋iPhone 17系列開賣頭幾周的銷售。Visible Alpha數據顯示，分析師預估，止於今年9月底的去年度iPhone營收將成長4%至2,093億美元，是三年來最高成長率，今年度iPhone營收可能增加近5%至2,189億美元。

iPhone銷量則大致持平，Visible Alpha數據顯示，2024-2026年度的每年iPhone銷量預料都將徘徊在2.35億支附近，但在市場盛傳蘋果明年將推出可折疊iPhone之際，分析師看好iPhone銷量2027年度將突破2.4億支，2030年之前還會進一步增至近2.6億支。

iPhone 17系列的相機、顯示器和電池大幅升級，正吸引更多消費者升級老舊設備，同時慷慨大方的舊換新方案也持續提振銷售。中國大陸祭出平價手機政府補貼政策，則為iPhone 17標準版銷售帶來助益。

IDC副總裁傑羅尼莫（Francisco Jeronimo）也指出，蘋果供應鏈情況暗示iPhone 17系列訂單比去年iPhone 16「強勁許多」。美國銀行（BofA）分析師引用蘋果自家門市和電信商數據指出，iPhone 17系列出貨時間比前幾代iPhone更長，可能是需求強勁的跡象。

蘋果全年營收逾半數來自iPhone，而iPhone 17系列熱銷，或許有助於蘋果扭轉今年貿易情勢緊張擾亂全球供應鏈的困境。

也有分析師警告，市場對新iPhone的期待過於樂觀。Jefferies本月稍早把蘋果股票評等調降為「落後大盤」，理由是市場對iPhone需求的預期過高。

