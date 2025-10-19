頂尖企業最喜歡什麼樣的求職者？ IBM高層20年來只問一個問題

摘要 1.IBM高管20年來只用一個面試問題篩選人才：「你人生第一筆收入是怎麼來的？」這能看出求職者是否具備主動出擊的特質。 2.AI時代，員工主動性變得比技術技能更重要，企業需要能主動識別問題、創造機會的人才，而非等待指令的執行者。

IBM副總裁兼總經理柯琳·史克拉（Corinne Sklar），在職業生涯中聘用過數千名員工，20年來，她用這個問題識別人才：「你人生第一筆收入是怎麼來的？」

一個問題看透求職者是否主動

「我要找的人不會先請示再行動，而是會主動出擊推動計畫。」史克拉這樣解釋她的用人標準。

別小看這個問題的威力。她說，這能看出一個人是否具備主動出擊的特質，而不是消極等待機會上門。

會如此重視「拼搏精神」，源自史克拉的親身經歷。7歲時，她在萬聖節挨家挨戶販售自製的25美分的書籤。當客戶抱怨書籤是用美勞紙製作時，機靈的她立刻提議：「我可以幫你護貝，只要50美分。」

許多成功的企業家都有相似的早期創業經歷。股神華倫·巴菲特（Warren Buffett）從小就挨家挨戶賣可樂、送報紙、賣高爾夫球，13歲時還因為騎腳踏車送報賺了錢，人生第一次報稅。

億萬富翁馬克·庫班（Mark Cuban）12歲時，爸爸告訴他想要新球鞋就得自己存錢。於是他花3塊錢跟朋友買垃圾袋，再用6塊錢賣給鄰居。他還會親自上門推銷：「以後需要垃圾袋就打電話給我，我直接送到府。」這種主動積極的態度，為他後來的商業版圖打下基礎。

AI時代重視的人才

隨著AI浪潮席捲職場，這種「主動出擊」的特質變得更加珍貴。

Salesforce AI主管戈文德拉詹（Jayesh Govindarajan）指出，隨著系統自動化程度提升，員工的主動性遠比傳統程式設計技能重要。企業需要能識別問題並主動解決的人才，而非等待指令的執行者。

微軟CEO納德拉（Satya Nadella）也呼應這個觀點，提出從「無所不知者」（know-it-all）轉向「學無止境者」（learn-it-all）的文化轉型。他在2024年的一次訪談中比喻：「如果學校裡有兩個孩子，一個天賦更高但自認無所不知，另一個天賦較低但學無止境，後者會比前者表現得更好。」

「學無止境」的背後，其實正是史克拉強調的主動出擊精神。不滿足於現狀、願意持續探索的人，往往也是那些會主動創造機會的人。

重新定義職場競爭力

當AI逐漸接管例行性工作，人類價值的核心正在重新洗牌。過去企業重視的技術硬實力，如今正讓位給更珍貴的軟實力——主動性、創造力，以及最重要的「拼搏精神」。

「你人生第一筆收入是怎麼來的？」這個看似簡單的問題，正重新定義職場競爭力的核心標準——真正的人才不是等待機會，而是創造機會。

