日股基本面仍穩健支撐市場信心 掌握政局題材新機會

隨著日本自民黨選出新任黨魁，市場高度關注新首相人選對經濟政策與金融市場的影響。市場預期高市上台，將推動更大規模的財政支出，可能導致日本公債利率曲線變陡、日圓貶值壓力加劇及股市短線續漲。野村投信表示，後續關注新政府是否能在擴張財政與支持央行升息之間取得平衡。若政策走向寬鬆，對股市而言，財政刺激與結構性改革仍是利多。高市的政策導向明確指向內需活化與企業投資擴張，對日本股市特別是出口與工業龍頭企業將形成有力的支撐。

日本政壇10月迎來歷史性時刻。前經濟安全保障擔當大臣高市早苗贏得自民黨總裁選舉，有機會成為日本首位女性首相。市場普遍預期她將延續安倍經濟學的政策主軸，推動以「財政刺激＋寬鬆貨幣」為核心的成長導向策略，同時加碼公共投資、強化防災與基礎建設，並推進地區經濟振興。高市被視為「安倍經濟學」的繼承者，主張積極財政與寬鬆貨幣政策，強調「要堅持到底、徹底擺脫通縮思維」。市場對此迅速反應，形成所謂的「高市交易」東證指數更於10月6日大漲3.1%至3,226點，創下歷史新高。

展望後市，野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，日本經濟溫和復甦，名目GDP已超越長期趨勢線，日本企業持續進行公司治理改善，高盛預估2025年東證成份股的企業EPS年成長幅度為6.2％，獲利呈現持續成長趨勢，加上薪資持續上漲，帶動家庭支出與消費成長，形成正向循環。此外，資本支出占GDP比重達17%，接近歷史高點。東京證券交易所推動企業改善資本效率，要求PBR低於1的公司提出改善計畫。 越來越多企業進行庫藏股買回與提高股利，提升股東回報。巴菲特持續加碼五大商社持股比例都有所增加，並高喊持續持有這些公司長達50年，甚至永遠不賣，展現長期看好日股的態度。

張繼文指出，儘管日本央行已開始升息，但整體政策仍屬溫和，市場預期2025年底可能再升一碼。相較於美國可能進入降息循環，日本的利率正常化步伐緩慢，有助於支撐股市資金動能，加上日圓持續走弱，使得日本出口產品在國際市場上更具價格優勢，尤其對汽車、機械與電子零組件等外銷大廠形成利多。外資也因日圓資產相對便宜而大量流入日本股市；另一方面，日本企業近年來積極改善公司治理，包括解除交叉持股、提升資本效率與股東回報。這些改革措施吸引了更多機構投資者的關注，並提升企業的獲利能力與市場信心。尤其金融、半導體、自動化設備等產業受惠明顯，成為支撐股市的基本面力量。