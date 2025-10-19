輝達發布聲明 黃仁勳將出席韓國APEC企業領袖峰會

晶片巨擘輝達今天發布聲明表示，執行長黃仁勳本月將出席韓國舉行的亞太經濟合作會議企業領袖高峰會（APEC CEO Summit），並打算會晤「全球領袖與韓國頂尖企業高層」。

輝達（NVIDIA）指出：「黃仁勳將參與相關活動，強調輝達透過人工智慧、機器人、數位分身與自駕車等技術，推動韓國及全球技術進步和成長所做的努力。」

聲明並未透露具體細節。

這場企業領袖峰會將於10月28日至31日舉行，與APEC年度領袖峰會同步登場，屆時APEC21個成員國的元首將齊聚一堂。

預計黃仁勳將會晤韓國三星電子與SK海力士（SK Hynix）的高層，這兩家公司均生產用於AI資料中心的記憶體晶片。

對此，三星婉拒評論，SK海力士則尚未回覆記者詢問。