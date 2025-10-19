黃仁勳訪台積美國廠宣布 首片美製Blackwell晶圓問世

美國新聞網站Axios十七日獨家報導，美國輝達首次證實，與台積電宣布完成首片美製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（ＡＩ）。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳十七日造訪位於亞利桑那州鳳凰城的台積電廠，宣布這項成果。他對數百名聚集慶祝的台積電員工說，「你們創造一件了不起的東西，但隨著時間推移，你們將意識到自己是歷史的一部分」。

黃仁勳還說，「這一枚最重要的晶片，現在正在美國製造」。

該報導稱，這項里程碑代表川普政府推動在美國發展ＡＩ技術、並在ＡＩ未來競賽中保持領先的初步成果之一。黃仁勳盛讚川普讓製造業回流美國的願景，並多次強調這只是美國ＡＩ製造的「起步」。

輝達在部落格文章中表示，正與台積電合作，在美國建立支撐全球ＡＩ工廠的基礎設施。輝達與台積電在聯合聲明中表示，「位於亞利桑那的台積電廠預計創造數千個高科技職位，並吸引多元的供應商生態」。

黃仁勳向該廠員工說，「今天，我們為美國在ＡＩ基礎設施層面領先地位奠定基礎」，輝達未來數年將在ＡＩ相關基礎設施投入五千億美元（約台幣十五兆元）。

該片晶圓是將關鍵晶片生產回流美國的重要第一步。儘管美國在ＡＩ經濟關鍵部分的回流努力已初見成效，但美國要完全不仰賴海外晶片公司和工廠，仍有很長的路要走。