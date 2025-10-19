美股第3季重量級財報聚光 本周CPI數據受矚目

美國股市上周五（17日）再度上漲，美中貿易戰疑慮再起、美國部分地區性銀行放款損失擴大，市場對AI概念股一路飆漲感到不安，這些此起彼落的利空消息都不足以打垮大盤。

美股三大指數17日齊漲0.5%，標普500指數還創下8月來最佳單周漲勢。費城半導體指數和台積電ADR上周五各跌0.3%和1.6%，但周線仍分別上漲5.8%和5.1%。

不過，有美股恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）一度漲到28.99，達到4月底來最高水準。當市場疑慮升高，投資人傾向加碼買入避險選擇權以保護投資部位，因此VIX往往在股市劇烈震盪時急升。

幾家地區性銀行同日公布財報傳出佳績，扭轉前一個交易日因市場憂心授信品質惡化所造成的崩跌。不少分析師認為，貸款組合出問題多屬個別現象，稅負減輕和監管放寬可望進一步挹注企業獲利。美國總統川普同日也說，有信心和中國大陸恢復溝通。

第3季財報季本周進入高峰，特斯拉（Tesla）、Netflix、英特爾（Intel）在內更多美國企業將發布財報，美國也將發布通膨數據。

金融業率先為第3季財報季起了亮眼的開頭，受益於市場預期利率走低和併購熱絡。標普500指數成分企業第3季獲利原本預料會較去年同期成長8.4%。FactSet資深分析師巴特斯（John Butters）認為，由於企業獲利通常會優於市場所料，標普500指數企業整體獲利成長率很可能連續三季超過13%。

因美國聯邦政府停擺而延後發布的9月消費者物價指數（CPI），確定將於24日公布。TD證券策略師預料，核心通膨會小幅降溫，反映居住服務價格下滑，抵銷關稅導致貨品通膨可能加速的影響。



