持有台積電樂翻天？ 投資專家：應格外留心「這三項」隱憂

信奉股神「巴菲特」價值投資策略的專家霍華德（Michael B. Howard）表示，儘管股民若在三年前買進晶圓代工龍頭台積電的股票、並持續緊抱，迄今已大賺近五倍，但他仍基於三大疑慮，將台積電評為「持有」或「賣出」。

他在Seeking Alpha投資社群平台撰文指出，首先，是人工智慧（AI）業者彼此盤根錯節的投資關係，導致AI題材重複性過高；因此，若投資人的資產組合，涵蓋了微影設備大廠艾司摩爾（ASML）、台積電、輝達、微軟、Adobe，會導致風險過於集中。

他並表示，台積電也並非上述企業最吸引人的標的，理由是台積電的技術優勢固然是優點，但並非理論上無法複製的「護城河」，而該公司也面臨資本支出過高的疑慮。他會偏向加碼輝達，並持有微軟。

霍華德指出，其次是台積電的本益比偏高，在新興市場中卻享有近似美國大型企業的估值，這也是他不看好台積電的原因。

最後，則是台積電生產仍集中在台灣，但近年來台海戰爭風險已急遽升高，北京可能在2027年、即解放軍建軍百周年時，累積到足以武統台灣的軍事實力。

他表示，若投資人自認能承擔前述三大風險，可續抱持股；若無法承受，則應考慮賣出。

值得注意的是，霍華德曾在2022年底買進台積電，但不久之後就因為上述理由賣出，也因此錯過了驚人漲幅。