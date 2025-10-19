1分鐘看世界／三星董座李在鎔家屬擬賣股 趁股價新高套現 繳遺產稅

申報文件顯示，三星電子董事長李在鎔的母親與兩個妹妹計劃脫售價值1.73兆韓元（12.2億美元）公司持股，用來繳遺產稅和償付貸款。她們醞釀出售1,770萬股，股權占比0.3%。三星電子股價上周創新高，今年漲逾84%。

日本／營建集團大林組收購美建商 瞄準北美AI基建商機

日本營建集團大林組宣布收購美國資料中心建造商GCON全數股權，交易預定最快11月中完成，金額不公開，業界估數百億日圓。大林組致力拓展北美市場，現在更藉此收購把握AI基建商機。

印度／產業仰賴大陸原物料 考慮放寬特定進口品關稅

政府官員說，貿易部與政府智庫考慮放寬對中國特定進口品關稅，包括皮革、工程貨品等領域的進口原料，坦承印度的產業與出口成長日益仰賴大陸原物料；另也研議廢止特定反傾銷稅。

波蘭／風機龍頭著眼需求疲軟 擱置工廠啟用計畫

歐洲風電機製造龍頭維特斯（Vestas）因市場需求疲軟，已擱置啟用波蘭最大廠計畫。這家丹麥公司去年宣布在斯塞新市郊、近波羅的海岸處興建第二座離岸風電機工廠，原訂2026年開始運轉。

德國／保時捷延攬麥拉倫前高層 萊特斯接任執行長

保時捷宣布延攬麥拉倫前高層主管萊特斯（Michael Leiters，見圖）接任執行長，負責振興事業，讓母公司福斯的執行長布魯莫不用再身兼兩職。萊特斯的跑車背景顯然契合保時捷品牌。

法國／債務增速將高於預期 主權信評遭標普降至A+

信評機構標普（S&P）17日將法國主權信評從AA-降至A+，理由是未來數年債務增速將高於預期。這也使標普成為一個月內第三家調降法國信評的機構，為總理勒克努的預算計畫增添壓力。

英國／明年底前訂穩定幣監管新制 傾向由債券當做擔保資產

英國央行計劃明年底前制定穩定幣的監管新制度，以防範數位貨幣日益普及對金融穩定度造成風險。傳目前傾向跟進美國路線，規定由債券做為穩定幣的擔保資產，也可和美國規範保持同步。

美國／波音737 Max產量放寬 顯示機艙門事件陰霾緩解

聯邦航空總署（FAA）宣布，放寬波音公司最暢銷客機737 Max的月產量上限，從原本的38架提高至42架，顯示波音正逐步擺脫兩年前機艙門脫落事件的陰霾。