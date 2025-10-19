微軟新處理器 英特爾18A代工

科技新聞網站SemiAccurate報導，英特爾（Intel）已確保拿到微軟訂單，要以18A或18A-P製程為微軟生產一款AI處理器。產業觀察人士猜測，這顆晶片很有可能是微軟自研Maia系列晶片的下一代：Maia 2加速器。

英特爾與微軟去年初就宣布結盟，表示英特爾將使用18A製程生產一款「客製化處理器」，但當時並未透露這款晶片的用途。市場因而有許多猜測和解讀，因為微軟設計多款自研晶片為資料中心的需求進行各種應用，例如：Cobalt CPU、DPU以及Maia AI加速器等。

現在傳出微軟下一代AI處理器的其中一款要交給英特爾製造，多個科技資訊平台推測應是Maia 2加速器。

Tom's Hardware指出，如果SemiAccurate相關報導屬實，微軟要交給英特爾代工的晶片研判是Maia 2，可使用美國本土晶片供應鏈，避免受台積電（2330）在晶片製造和先進封裝產能受限影響。考量美國政府大力投資英特爾，下單英特爾，也有利微軟。

截至目前，英特爾晶圓代工部門Intel Foundry的18A製程，唯一的大型外部客戶就是微軟。對英特爾來說，無論是為微軟代工哪一款AI晶片都是重大進展。畢竟這類資料中心等級的晶片，如果真能交給Intel Foundry生產，就意味著英特爾18A製程或效能提升8%的18A-P製程足以支援代工客戶。

