台積美製 Blackwell 晶圓問世 輝達擬斥資5,000億美元投入 AI 基建

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
輝達執行長黃仁勳(右三)造訪台積電亞利桑那廠，慶祝第一片在美國本土生產、將用於製造Blackwell晶片的晶圓誕生。 輝達／提供
輝達執行長黃仁勳(右三)造訪台積電亞利桑那廠，慶祝第一片在美國本土生產、將用於製造Blackwell晶片的晶圓誕生。 輝達／提供

人工智慧（AI）晶片霸主輝達執行長黃仁勳17日造訪台積電（2330）亞利桑那廠，慶祝首片在美國本土生產、將用於製造Blackwell晶片的晶圓誕生。黃仁勳也透露，輝達計劃未來數年在AI基礎建設上投入高達5,000億美元。

輝達表示，第一片在美國本土生產的Blackwell晶圓誕生，象徵Blackwell架構的AI晶片已進入量產階段。

黃仁勳當天造訪位於鳳凰城的台積電廠，宣布這項成果。他對數百名聚集慶祝的台積電員工說：「你們創造了一件了不起的東西，但隨著時間推移，你們將意識到自己是歷史的一部分。」他接著表示：「這顆目前在美國生產的晶片，是最重要的晶片。」

黃仁勳認為這是歷史性的時刻，有助實現美國總統川普將製造業帶回美國、創造就業機會的願景。

台積電亞利桑那子公司執行長莊瑞萍表示，從台積電落地亞利桑那州，短短幾年的時間便交付首批在美國本土製造的Blackwell晶片，充分展現台積電的最佳實力，這個里程碑是台積電與輝達合作30年的成果，仰賴台積電員工與當地夥伴的共同努力。

美國媒體Axios指出，這項里程碑代表川普政府推動在美國發展AI技術、並在AI未來競賽中保持領先的初步成果之一。彭博資訊另指出，台積電亞利桑那廠，將生產2、3、4奈米的晶片，以及A16晶片。

輝達在部落格文章中表示，公司與台積電正在合作，在美國建立支撐全球AI工廠的基礎設施。

輝達與台積電在聯合聲明中表示：「位於亞利桑那的台積電廠預計將創造數千個高科技職位，並吸引多元的供應商生態。」「此外，輝達計劃部署先進AI、機器人和數位孿生技術，藉此營運美國的製造設施。」

