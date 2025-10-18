快訊

美區域銀行信貸危機只是虛驚？幸好是「蟑螂」不是「白蟻」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國金融股17日反彈，區域銀行信貸問題恐釀系統性危機的疑慮一夕間消除殆盡。路透
美國金融股17日反彈，區域銀行信貸問題恐釀系統性危機的疑慮一夕間消除殆盡。路透

美國16日驚傳兩家區域性銀行遭信貸詐欺導致壞帳損失，引發銀行業整體信用品質惡化恐釀金融危機的疑慮，拖累全球銀行股重挫，但到紐約17日開盤，金融股反彈。為何只消一天情勢就柳暗花明？專家指出，這是「蟑螂」與「白蟻」的差別。

摩根大通受次級車貸業者Tricolor破產拖累，第2季認列1.7億美元壞帳損失。執行長戴蒙坦承錯誤，並警告「見到一隻蟑螂，或許潛伏的更多」。

Tricolor和汽車零件供應商First Brands是首先冒出的兩隻臭蟲。接下來果如戴蒙所料，又有更多隻鑽出頭來。錫安銀行（Zions Bancorp）16日表示遭兩家企業貸款者詐欺，貸款價值須減記5,000萬美元；同日，西聯銀行（Western Alliance Bancorp）揭露早在8月就對一家商用不動產貸款者提起詐欺告訴。這兩家區域銀行股當日股價暴跌，賣壓波及歐亞銀行股。

但到17日美國股市開盤時，投資人消化相關訊息後，對這些信貸「蟑螂」背後可能隱藏更大問題的疑慮已減輕。因為最新銀行財報顯示，壞帳仍在可控範圍；穆迪數據顯示，槓桿貸款與高收益債的違約率近來不升反降；從第3季銀行財報看來，整體提列的壞帳準備金和減記金額不但低於分析師預期，還比第3季低。

由此可見，從Tricolor和First Brands破產，到錫安銀行與西聯銀行遭詐貸，更可能是信貸市場過熱下零星爆發的個案，而不是更深層系統性危機的症候。

以昆蟲意象比喻就是：會瞄見更多隻蟑螂竄出，但根基尚未被白蟻蛀蝕掉。

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗也以「蟑螂vs.白蟻」為題發文指出，戴蒙本周以蟑螂比喻信貸問題很貼切：我們可能會看到更多「過度放貸而且盡職調查不足的孤立個案冒出」，是某些投資人/債權人追逐更高收益或許難以避免的結果。

然而，伊爾艾朗說，零星出現的「蟑螂」畢竟與集體啃食的「白蟻」不同：蟑螂雖令人嫌惡，但個別竄出，不會讓金融業根基瓦解，也因此不至於對整體經濟穩健度構成系統性的風險。

蟑螂 白蟻 信貸

