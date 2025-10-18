IMF看好埃及經濟 製造旅遊資通訊表現尤佳

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行皆看好埃及未來一年的經濟成長，上調經濟成長預測，並歸功於非石油製造業、旅遊業和資通訊（ICT）業的傑出表現。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，IMF日前將埃及2025年和2026年的經濟成長預測，分別上調至4.3%和4.5%。世界銀行也調高對埃及實質GDP成長率的預測，將2025/26財年調為4.3%（較先前高0.7個百分點），2026/27財年調為4.8%（較先前高0.2個百分點）。

IMF研究部副主任布魯克斯（Petya Koeva Brooks）表示，埃及今年非石油製造業、旅遊業和資通訊業表現獲得顯著改善，活躍程度足以抵消蘇伊士運河（Suez Canal）因航線中斷而大幅萎縮的通行費收入，以及因石油和天然氣產量下降而導致開採業下滑9%的收入，因此，埃及2026年的經濟表現將強於預期。

布魯克斯同時指出，埃及8月份的通膨率已降至前40個月以來的最低水準，通膨下降歸功於貨幣和財政政策緊縮、外匯短缺問題緩解，以及貨幣貶值影響消退。

布魯克斯另提及，加薩和平協議可望為中東和北非地區的整體經濟持續復甦奠定基礎。

此外，世界銀行10月7日發布的「中東、北非、阿富汗和巴基斯坦（MENAAP）經濟更新報告」顯示，埃及的經濟成長在2024/25財年6月前表現出改善跡象，第4季實質GDP成長5%。

埃及計畫經濟發展與國際合作部長馬夏特（RaniaAl-Mashat）表示，第4季度達成的5%經濟成長率，使全年GDP成長率提升至4.4%，超過政府原先預測的4.2%，是過去3年來最強勁的表現。

馬夏特進一步解釋說，在工業生產方面，多個產業已獲得亮眼的高成長率，包括汽車業（126%）、製藥業（52%）和製衣業（41%）。

旅遊業方面，埃及今年至今已吸引了超過1700萬名遊客，在2024/25財年第4季達到19.3%的成長率。

資通訊業方面，由於埃及政府積極推動數位基礎設施和部署5G網路，第4季成長率為14.6%。

報導另引述埃及最近發布的經濟發展規劃，目標要在2030年達到實質GDP成長率7%，且每年減少10億至20億美元的債務。