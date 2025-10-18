快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

想進場投資？ 老「債券天王」指黃金變迷因型資產：再等一等

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
葛洛斯表示，黃金現在已變成一種「動能/迷因」資產。歐新社
葛洛斯表示，黃金現在已變成一種「動能/迷因」資產。歐新社

美國信貸品質和美中貿易衝突疑慮，導致避險資產黃金和美國公債價格聯袂大漲。昔日有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）警告，區域銀行問題仍會打擊美債，10年期殖利率可能衝向4.5%，而黃金已變成「動能」或「迷因」型資產，建議想買的投資人等一等再說。

避險買盤助攻，美國公債價格本周大漲，與價格呈反向關係的殖利率周線下滑。根據芝加哥商品交易所（CME）的資料，10年期美國公債殖利率一周來摔落47個基點至4.006%，16日（周四）曾跌破4%，以2025年最低點3.976%作收；2年期殖利率下滑6.2個基點至3.463%。

殖利率反映投資人買政府公債要求多高報酬，可能隨債務金額、通膨預期、經濟成長和利率等因素左右。

債券基金巨人品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯在社群媒體平台X發文說：「美國區域銀行『蟑螂』可能持續影響股票和債券。」他認為，美國10年期公債殖利率「沒道理低於4%」，理應更接近4.5%，因為供應量和赤字都太多，儘管美國經濟「正減速，成長率很快就會降至1%」。

摩根大通執行長戴蒙本周說，汽車零件供應商First Brands和次級車貸業者Tricolor相繼破產，已波及銀行業者，而「見到一隻蟑螂，潛伏的或許更多」。

葛洛斯也表示，黃金現在已變成一種「動能/迷因」資產。他說：「如果你想持有，等一會兒吧。」

金價本周漲破每英兩4,300美元大關，17日盤中再以每英兩4,378.69美元改寫新高紀錄，一度看似朝周線飆漲8%邁進。但金價後來回跌逾2%，因投資人評估區域銀行問題只是零星個案，不致引發系統性危機，加上美中關稅戰又見轉圜跡象，美元隨之挺升。現貨金價終場跌2.6%，報每英兩4,211.48美元，周線漲幅約5%。

前景不明時，黃金的避險買盤尤其旺盛。今年來金價漲幅超過64%，主要驅動因素包括：地緣政治緊張升溫、央行持續大買黃金分散外匯存底、投資人紛紛降低美元曝險、資金大舉注入黃金ETF、亞洲實體黃金需求居高不下等。押注聯準會（Fed）將連番降息，也讓這種不孳息資產的漲勢有撐。

債券基金巨人品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。路透
債券基金巨人品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。路透

黃金 美國 金價 葛洛斯 債券

延伸閱讀

不怕美國加徵100%關稅 香港擴大東盟出口調布局

金價漲破4,300美元 專家估市場尚未飽和

國際金價不斷創新高 黃金ETF市價、規模衝高

擁2452公噸黃金現值3000億美元 義大利負債也不賣

相關新聞

想進場投資？ 老「債券天王」指黃金變迷因型資產：再等一等

美國信貸品質和美中貿易衝突疑慮，導致避險資產黃金和美國公債價格聯袂大漲。昔日有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gro...

美股反彈上漲但恐慌指數也攀高 投資人焦慮得靠重量級財報平撫

美國股市周五再度上漲，美中貿易戰疑慮再起、部分地區性銀行貸款損失擴大，市場對人工智慧（AI）概念股一路飆漲讓人不安，這些...

金融危機可能蠢蠢欲爆？ 學者分析4點「值得央行顧慮」

芝加哥大學教授暨前印度央行總裁拉姜表示，全球央行再次進入寬鬆模式，此刻至少有四個理由，令人憂慮央行提振經濟成長的同時，有...

紐約州批准新地下輸電線 美光超大晶圓廠計畫續推進

紐約州州長侯可宣布，紐約州公共服務委員會已批准設置一條新地下輸電線，連接克萊（Clay）變電站與美光科技預定在奧農達加郡...

英特爾傳拿下微軟訂單 要以18A製程生產AI處理器

美國科技新聞網站SemiAccurate報導，英特爾（Intel）已經確保拿到微軟（Microsoft）訂單，要以18A...

美國金融股反彈0.84% 這二大原因使警報暫時解除

美國兩家地區性銀行發生詐貸而使資產風險上升，一度引發市場擔心會否引起整體性風暴，不過美國金融股卻在短短一天之內出現戲劇轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。