想進場投資？ 老「債券天王」指黃金變迷因型資產：再等一等

美國信貸品質和美中貿易衝突疑慮，導致避險資產黃金和美國公債價格聯袂大漲。昔日有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）警告，區域銀行問題仍會打擊美債，10年期殖利率可能衝向4.5%，而黃金已變成「動能」或「迷因」型資產，建議想買的投資人等一等再說。

避險買盤助攻，美國公債價格本周大漲，與價格呈反向關係的殖利率周線下滑。根據芝加哥商品交易所（CME）的資料，10年期美國公債殖利率一周來摔落47個基點至4.006%，16日（周四）曾跌破4%，以2025年最低點3.976%作收；2年期殖利率下滑6.2個基點至3.463%。

殖利率反映投資人買政府公債要求多高報酬，可能隨債務金額、通膨預期、經濟成長和利率等因素左右。

債券基金巨人品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯在社群媒體平台X發文說：「美國區域銀行『蟑螂』可能持續影響股票和債券。」他認為，美國10年期公債殖利率「沒道理低於4%」，理應更接近4.5%，因為供應量和赤字都太多，儘管美國經濟「正減速，成長率很快就會降至1%」。

摩根大通執行長戴蒙本周說，汽車零件供應商First Brands和次級車貸業者Tricolor相繼破產，已波及銀行業者，而「見到一隻蟑螂，潛伏的或許更多」。

葛洛斯也表示，黃金現在已變成一種「動能/迷因」資產。他說：「如果你想持有，等一會兒吧。」

金價本周漲破每英兩4,300美元大關，17日盤中再以每英兩4,378.69美元改寫新高紀錄，一度看似朝周線飆漲8%邁進。但金價後來回跌逾2%，因投資人評估區域銀行問題只是零星個案，不致引發系統性危機，加上美中關稅戰又見轉圜跡象，美元隨之挺升。現貨金價終場跌2.6%，報每英兩4,211.48美元，周線漲幅約5%。