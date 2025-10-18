紐約州批准新地下輸電線 美光超大晶圓廠計畫續推進
紐約州州長侯可宣布，紐約州公共服務委員會已批准設置一條新地下輸電線，連接克萊（Clay）變電站與美光科技預定在奧農達加郡（Onondaga County）興建的超大型晶圓廠。
路透社報導，這條總長超過3公里的地下輸電線是美光科技（Micron Technology）在紐約州中部1000億美元（約新台幣逾3兆元）半導體投資的關鍵基礎設施之一。
紐約州州長侯可（Kathy Hochul）16日在新聞稿中指出，這是紐約州史上規模最大的民間投資。
這項投資計畫預計在未來20年創造超過5萬個工作機會，其中包括美光內部的9000個直接職位。
侯可指出：「這項計畫將徹底改變紐約州中部，我們正以全速且審慎地推進。」
美光與紐約州於2022年達成協議，選擇在該州設先進製造基地。這座超大晶圓廠的目標是在2030年前生產全美約1/4的半導體。
