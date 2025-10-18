快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

紐約州批准新地下輸電線 美光超大晶圓廠計畫續推進

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
紐約州州長侯可宣布，紐約州公共服務委員會已批准設置一條新地下輸電線，連接克萊變電站與美光科技預定在奧農達加郡興建的超大型晶圓廠。路透社
紐約州州長侯可宣布，紐約州公共服務委員會已批准設置一條新地下輸電線，連接克萊變電站與美光科技預定在奧農達加郡興建的超大型晶圓廠。路透社

紐約州州長侯可宣布，紐約州公共服務委員會已批准設置一條新地下輸電線，連接克萊（Clay）變電站與美光科技預定在奧農達加郡（Onondaga County）興建的超大型晶圓廠。

路透社報導，這條總長超過3公里的地下輸電線是美光科技（Micron Technology）在紐約州中部1000億美元（約新台幣逾3兆元）半導體投資的關鍵基礎設施之一。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）16日在新聞稿中指出，這是紐約州史上規模最大的民間投資。

這項投資計畫預計在未來20年創造超過5萬個工作機會，其中包括美光內部的9000個直接職位。

侯可指出：「這項計畫將徹底改變紐約州中部，我們正以全速且審慎地推進。」

美光與紐約州於2022年達成協議，選擇在該州設先進製造基地。這座超大晶圓廠的目標是在2030年前生產全美約1/4的半導體。

紐約 半導體 美光 晶圓

延伸閱讀

拚2028年量產！台積電中科A14廠申報開工 台中市政府說話了

台積電先進製程進展 專家：台研發核心海外美製為主

美光停止供貨陸資料中心

台積在台投資計畫不變

相關新聞

美股反彈上漲但恐慌指數也攀高 投資人焦慮得靠重量級財報平撫

美國股市周五再度上漲，美中貿易戰疑慮再起、部分地區性銀行貸款損失擴大，市場對人工智慧（AI）概念股一路飆漲讓人不安，這些...

金融危機可能蠢蠢欲爆？ 學者分析4點「值得央行顧慮」

芝加哥大學教授暨前印度央行總裁拉姜表示，全球央行再次進入寬鬆模式，此刻至少有四個理由，令人憂慮央行提振經濟成長的同時，有...

紐約州批准新地下輸電線 美光超大晶圓廠計畫續推進

紐約州州長侯可宣布，紐約州公共服務委員會已批准設置一條新地下輸電線，連接克萊（Clay）變電站與美光科技預定在奧農達加郡...

英特爾傳拿下微軟訂單 要以18A製程生產AI處理器

美國科技新聞網站SemiAccurate報導，英特爾（Intel）已經確保拿到微軟（Microsoft）訂單，要以18A...

美國金融股反彈0.84% 這二大原因使警報暫時解除

美國兩家地區性銀行發生詐貸而使資產風險上升，一度引發市場擔心會否引起整體性風暴，不過美國金融股卻在短短一天之內出現戲劇轉...

比台灣還早！這國家「再」撥18億美元普發現金 最快下周就發

印尼政府17日宣布，將追加提撥30兆印尼盾（18億美元）預算，用於發放現金，最快下周發放，在民眾對勞動市場疲弱和薪資成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。