英特爾傳拿下微軟訂單 要以18A製程生產AI處理器

美國科技新聞網站SemiAccurate報導，英特爾（Intel）已經確保拿到微軟（Microsoft）訂單，要以18A或18A-P製程，為微軟生產一款人工智慧（AI）處理器。產業觀察人士猜測，這顆晶片最有可能是微軟自研Maia系列晶片的下一代：Maia 2加速器。

英特爾與微軟去年初就宣布結為夥伴，當時他們說，英特爾將使用18A製程生產一款「客製化處理器」，但當時並未透露這款晶片的用途。市場因而有許多猜測和解讀，因為微軟自己有著強大的硬體研發團隊，設計多款自研晶片，為資料中心的需求進行各種應用，例如：Cobalt CPU、DPU，以及Maia AI加速器等。

現在傳出微軟下一代AI處理器的其中一款，要交給英特爾製造，多個其他科技資訊平台認為，應該會是Maia 2加速器。

Tom's Hardware就指出，如果SemiAccurate相關報導屬實，微軟要交給英特爾代工的晶片研判是Maia 2。Tom's Hardware說，微軟此舉將能夠因而使用美國本土的晶片供應鏈，避免遭受台積電在晶片製造和先進封裝的產能瓶頸影響。此外，考量到美國政府對英特爾的大力投資，下單給英代爾，對微軟也有利。

截至目前，英特爾製造部門Intel Foundry的18A製程，唯一正式擁有的大型外部客戶就是微軟。對英特爾來說，無論是為微軟代工哪一顆次世代AI晶片，都是重大進展。畢竟這類資料中心等級的晶片，如果真能交給Intel Foundry生產，就意味著英特爾的18A製程，或效能提升8%的18A-P製程，不僅能滿足英特爾自家的需求，也足以支援代工客戶。

由於Maia這類強大處理器，良率影響極大，英特爾若真的確定拿下微軟訂單，將代表其18A製程良率已相當理想。

微軟Azure大部分AI服務目前仍依賴輝達（Nvidia）的加速器，但微軟一直在大力投資，優化硬體與軟體，提升效能與效率，想要儘量降低成本。這讓Maia系列晶片的研製成為微軟的重要計畫。

Intel Foundry究竟會為微軟生產什麼產品？何時生產？都還沒有明確的答案。另外，根據業界最新傳聞，微軟目前正在研發內部代號為Braga的處理器，這顆晶片預計將採用台積電3奈米製程，使用HBM4記憶體，預定2026年推出。接著還有代號Clea的處理器要完成研發。