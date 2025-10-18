美股反彈上漲但恐慌指數也攀高 投資人焦慮得靠重量級財報平撫

美國股市周五再度上漲，美中貿易戰疑慮再起、部分地區性銀行貸款損失擴大，市場對人工智慧（AI）概念股一路飆漲讓人不安，這些此起彼落的利空消息都不足以打垮大盤。

美股三大指數周五齊漲0.5%，標普500指數還創下8月來最佳單周漲勢。費城半導體指數和台積電ADR周五各跌0.3%和1.6%，但周線仍分別上漲5.8%和5.1%。

不過，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）周五一度漲到28.99，達到4月底來最高水準。當市場疑慮升高，投資人傾向加碼買入避險選擇權以保護投資部位，因此VIX往往在股市劇烈震盪時急升。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲（Michael Reynolds）說：「市場波動加劇，但這也反映先前平靜的時期裡，缺乏足以引發風險的變數浮上檯面。」

幾家地區性銀行周五公布財報傳出佳績，扭轉前一個交易日因市場憂心授信品質惡化所造成的崩跌。不少分析師認為，貸款組合出問題多屬個別現象，稅負減輕和監管放寬可望進一步挹注企業獲利。美國總統川普周五也表示，有信心和中國大陸恢復溝通。

第3季財報季下周進入高峰，特斯拉（Tesla）、Netflix、英特爾（Intel）在內更多美國企業將發布財報，美國也將發布通膨數據。

金融業率先為第3季財報季起了亮眼的開頭，受益於市場預期利率走低和併購熱絡。標普500指數成分企業第3季獲利原本預料會較去年同期成長8.4%。FactSet資深分析師巴特斯（John Butters）認為，由於企業獲利通常會優於市場所料，標普500指數企業整體獲利成長率很可能連續3季超過13%。

因美國聯邦政府停擺而延後發布的9月消費者物價指數（CPI），確定將於周五公布。TD證券策略師預料，核心通膨會小幅降溫，反映居住服務價格下滑，抵銷關稅導致貨品通膨可能加速的影響。

無論結果如何，市場幾乎一致預期Fed將在10月28至29日會議上再降息1碼（25個基點），因為Fed已放出即將結束量化緊縮（QT）政策的風聲。除非通膨數據顯著高於預期，否則難以撼動市場對利率走向的看法。

富國投資研究所全球股票策略師畢斯（Doug Beath）指出，美中貿易議題也將是下周市場關注的焦點。川普已證實，兩周後將在南韓和大陸國家主席習近平會面。