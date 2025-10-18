快訊

金融危機可能蠢蠢欲爆？ 學者分析4點「值得央行顧慮」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
芝加哥大學教授暨前印度央行總裁拉姜。路透
芝加哥大學教授暨前印度央行總裁拉姜表示，全球央行再次進入寬鬆模式，此刻至少有四個理由，令人憂慮央行提振經濟成長的同時，有無餘力兼顧防範金融危機。

首先，近年來即使聯準會（Fed）緊縮貨幣政策，美國金融情勢依然寬鬆，一部分受私募信貸熱潮驅動，現在Fed重啟降息循環只會推波助瀾。

其次，總需求並未減弱，反映人工智慧（AI）相關資本支出，以及就業市場強韌助長消費。

三，政策與經濟不確定性升高。美國貿易政策瞬息萬變，中國大陸可能報復，歐日如何實踐投資承諾仍不明，貿易戰可能再起。AI競賽則有升高美中競相掌控台灣晶片生產的地緣政治衝突之虞。

四，政府財政空間遠比金融海嘯或新冠疫情期間有限。政府缺乏資源或政治資本支應大規模紓困，央行出手拯救金融體系可信度薄弱。金融危機一旦爆發，後果難以收拾。

拉姜指出，央行一方面藉貨幣政策抑制需求打通膨，另一方面藉監管與總體審慎工具維護金融穩定，但2023年矽谷銀行（SVB）破產倒閉掀起區域銀行風暴凸顯出，偏重監管但疏於因應貨幣寬鬆情況，往往在貨幣政策轉向緊縮時觸發金融危機。

他形容這有如一腳用力踩寬鬆油門，另一腳使勁踩監管煞車，當然效果不彰，一大原因是太多金融活動在傳統銀行體系外進行，監管可能太輕，甚至管不到。

拉姜呼籲，主要央行在評估貨幣政策立場、權衡成長與通膨孰輕孰重的同時，也應避免以過度刺激措施助長金融業非理性繁榮，此刻承擔不起另一場金融危機爆發的後果。

