美施壓奏效 全球海運碳費延後1年再表決

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）今天投票通過，將全球海運碳費表決延後一年。在美國施壓下，這項重大減碳措施未能在各國取得共識。

路透社報導，這項延後對歐盟及包括巴西在內等積極推動海運減碳、希望建立碳定價機制的國家來說，是一大挫折。

世界兩大產油國的美國與沙烏地阿拉伯，這次在倫敦舉行的國際海事組織會議期間，強烈反對海運徵收碳費。經數日爭論後，沙烏地今天提出延後表決一年的動議，獲57票贊成、49票反對的簡單多數而通過。

中國、希臘、塞普勒斯、日本與南韓等國之前都表態支持全球海運碳費機制。但在今天就沙國動議投票時，中國投票贊成延後，其他幾國選擇棄權。

即使明年各國能達成共識，海運碳費何時能真正上路仍不明；原本國際海事組織的構想是2028年開始對船舶碳排徵費。

國際海事組織推動「淨零架構」（Net-ZeroFramework），盼減少全球海運的溫室氣體排放，規範對大型船舶設強制的年度溫室氣體排放上限，超標船舶必須購買排放許可來抵銷超額排放，並建立明確監管機制，促進替代燃料與降低船舶現代化投資的風險。

原本國際海事組織計劃今天於倫敦表決是否正式採納這項架構，但在沙國的動議通過後，將延後一年再討論。

美國總統川普昨天呼籲國際海事組織成員國反對這項架構，還在社群媒體貼文稱華府「不容這項全球性的綠色騙局稅，也絕不會以任何形式遵守」。

川普政府正尋求在全球海運扮演更主導角色，過去也曾利用關稅作為談判武器，以迫使夥伴讓步。

國際海事組織擁有176個會員國，負責監管國際海運的安全並防止海洋污染。海運約佔全世界二氧化碳排放量的3%，目前約90%的全球貿易依賴海運。