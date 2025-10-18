快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

聽新聞
0:00 / 0:00

美施壓奏效 全球海運碳費延後1年再表決

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）今天投票通過，將全球海運碳費表決延後一年。在美國施壓下，這項重大減碳措施未能在各國取得共識。

路透社報導，這項延後對歐盟及包括巴西在內等積極推動海運減碳、希望建立碳定價機制的國家來說，是一大挫折。

世界兩大產油國的美國與沙烏地阿拉伯，這次在倫敦舉行的國際海事組織會議期間，強烈反對海運徵收碳費。經數日爭論後，沙烏地今天提出延後表決一年的動議，獲57票贊成、49票反對的簡單多數而通過。

中國、希臘、塞普勒斯、日本與南韓等國之前都表態支持全球海運碳費機制。但在今天就沙國動議投票時，中國投票贊成延後，其他幾國選擇棄權。

即使明年各國能達成共識，海運碳費何時能真正上路仍不明；原本國際海事組織的構想是2028年開始對船舶碳排徵費。

國際海事組織推動「淨零架構」（Net-ZeroFramework），盼減少全球海運的溫室氣體排放，規範對大型船舶設強制的年度溫室氣體排放上限，超標船舶必須購買排放許可來抵銷超額排放，並建立明確監管機制，促進替代燃料與降低船舶現代化投資的風險。

原本國際海事組織計劃今天於倫敦表決是否正式採納這項架構，但在沙國的動議通過後，將延後一年再討論。

美國總統川普昨天呼籲國際海事組織成員國反對這項架構，還在社群媒體貼文稱華府「不容這項全球性的綠色騙局稅，也絕不會以任何形式遵守」。

川普政府正尋求在全球海運扮演更主導角色，過去也曾利用關稅作為談判武器，以迫使夥伴讓步。

國際海事組織擁有176個會員國，負責監管國際海運的安全並防止海洋污染。海運約佔全世界二氧化碳排放量的3%，目前約90%的全球貿易依賴海運。

碳費 美國 投票

延伸閱讀

運價連二漲 四大航線齊揚

川普反對 海運碳費延後上路

南海緊張升溫之際 菲美啟動新海事合作計畫

川普怒批全球海運碳費 揚言美拒遵守籲各國抵制

相關新聞

美國金融股反彈0.84% 這二大原因使警報暫時解除

美國兩家地區性銀行發生詐貸而使資產風險上升，一度引發市場擔心會否引起整體性風暴，不過美國金融股卻在短短一天之內出現戲劇轉...

比台灣還早！這國家「再」撥18億美元普發現金 最快下周就發

印尼政府17日宣布，將追加提撥30兆印尼盾（18億美元）預算，用於發放現金，最快下周發放，在民眾對勞動市場疲弱和薪資成長...

美對中釋出貿易和解訊號 美股反彈道瓊收漲238點

美國在貿易問題上向中國釋出和解訊號，加上投資人對地區銀行的疑慮舒解，美股今天反彈收高

甲骨文：雲端業務營收將大增 預測2030年將增至1,660億美元

甲骨文（Oracle）預測，到2030年度時，旗下雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近75...

陸對安世實施出口管控 美中糾紛波及汽車鏈

汽車製造商正在應付可能出現新一輪晶片供應中斷的情勢，原因是隨著美中貿易爭端升級，中國大陸對半導體製造商安世半導體（Nex...

美光停止供貨陸資料中心

路透引述知情人士報導，自2023年大陸政府禁止美光的產品用於關鍵基礎設施以來，始終未能解禁，因此美光如今計劃停止向中國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。