快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

艙門脫落事件後近兩年 波音獲准提高737 MAX產量

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，允許波音公司（Boeing Co.）提高737 MAX客機的月產量上限，這項限制是在近兩年前一架阿拉斯加航空班機發生艙門脫落事件後實施的。

綜合美聯社與法新社報導，知情人士透露，經過美國聯邦航空總署（FAA）批准後，波音現在能將單走道737 MAX的月產量從每月38架提高到每月42架。

FAA表示：「FAA安全檢查人員對波音的生產線進行廣泛審查，確保這次產量小幅提升能在安全的情況下進行。」

FAA又說：「我們對波音生產流程的直接監督…並未改變。包括波音檢查員在內，對安全至關重要的人員在政府關門期間仍持續工作。」

由於飛機交付占公司營收比重極大，預計這次增產也將能提振波音的財務表現。過去6年來，波音年年呈現虧損。

FAA今天宣布的消息，是波音在經歷2018年與2019年致命的MAX墜機事件後，與監管機構關係改善的最新跡象。

這兩起空難導致737 MAX飛機長期停飛並引發國會調查，其中FAA也因與波音的關係過於密切而受到批評。

FAA於2020年11月允許MAX恢復服役，但在2024年1月阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架噴射機因艙門脫落而被迫緊急降落後，737 MAX再度受到嚴密審查。

波音發言人表示，波音一直依據與FAA共享的績效指標追蹤進度，波音將與供應商合作，「以有紀律的方式提升產量」，這次增產將以「安全與品質為最優先考量」。

波音 美國

延伸閱讀

全日空客機波音737-800起飛後返航 前輪疑撞助航燈受損、機上載174人

反制稀土牌 波音、港口、天然氣…美對中再出3招

印度航空波音787頻故障 機師聯會籲停飛徹查

規劃737 MAX接班者 傳波音押寶研發新機挽頹勢

相關新聞

美國金融股反彈0.84% 這二大原因使警報暫時解除

美國兩家地區性銀行發生詐貸而使資產風險上升，一度引發市場擔心會否引起整體性風暴，不過美國金融股卻在短短一天之內出現戲劇轉...

比台灣還早！這國家「再」撥18億美元普發現金 最快下周就發

印尼政府17日宣布，將追加提撥30兆印尼盾（18億美元）預算，用於發放現金，最快下周發放，在民眾對勞動市場疲弱和薪資成長...

美對中釋出貿易和解訊號 美股反彈道瓊收漲238點

美國在貿易問題上向中國釋出和解訊號，加上投資人對地區銀行的疑慮舒解，美股今天反彈收高

甲骨文：雲端業務營收將大增 預測2030年將增至1,660億美元

甲骨文（Oracle）預測，到2030年度時，旗下雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近75...

陸對安世實施出口管控 美中糾紛波及汽車鏈

汽車製造商正在應付可能出現新一輪晶片供應中斷的情勢，原因是隨著美中貿易爭端升級，中國大陸對半導體製造商安世半導體（Nex...

美光停止供貨陸資料中心

路透引述知情人士報導，自2023年大陸政府禁止美光的產品用於關鍵基礎設施以來，始終未能解禁，因此美光如今計劃停止向中國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。