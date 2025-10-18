艙門脫落事件後近兩年 波音獲准提高737 MAX產量

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，允許波音公司（Boeing Co.）提高737 MAX客機的月產量上限，這項限制是在近兩年前一架阿拉斯加航空班機發生艙門脫落事件後實施的。

綜合美聯社與法新社報導，知情人士透露，經過美國聯邦航空總署（FAA）批准後，波音現在能將單走道737 MAX的月產量從每月38架提高到每月42架。

FAA表示：「FAA安全檢查人員對波音的生產線進行廣泛審查，確保這次產量小幅提升能在安全的情況下進行。」

FAA又說：「我們對波音生產流程的直接監督…並未改變。包括波音檢查員在內，對安全至關重要的人員在政府關門期間仍持續工作。」

由於飛機交付占公司營收比重極大，預計這次增產也將能提振波音的財務表現。過去6年來，波音年年呈現虧損。

FAA今天宣布的消息，是波音在經歷2018年與2019年致命的MAX墜機事件後，與監管機構關係改善的最新跡象。

這兩起空難導致737 MAX飛機長期停飛並引發國會調查，其中FAA也因與波音的關係過於密切而受到批評。

FAA於2020年11月允許MAX恢復服役，但在2024年1月阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架噴射機因艙門脫落而被迫緊急降落後，737 MAX再度受到嚴密審查。

波音發言人表示，波音一直依據與FAA共享的績效指標追蹤進度，波音將與供應商合作，「以有紀律的方式提升產量」，這次增產將以「安全與品質為最優先考量」。