美國金融股反彈0.84% 這二大原因使警報暫時解除

美國兩家地區性銀行發生詐貸而使資產風險上升，一度引發市場擔心會否引起整體性風暴，不過美國金融股卻在短短一天之內出現戲劇轉變，周五反彈0.84%，避險情緒降低也使金價走低、美債殖利率上升。法人分析，主要因為美國運通為首的大型銀行財報加持，以及地區性銀行財報顯示信貸損失準備金低於預期。

周四之所以一度讓市場憂心發生集體金融危機，法人分析，主要包括一時間傳出Tricolor因欺詐指控倒閉、First Brands申請破產，以及Zions Bancorp、Western Alliance等多家區域銀行壞帳增加的消息，才使市場擔憂信貸市場品質恐出現明顯惡化。不過，隨著美國運通（American Express）公布的財報大幅優於市場預期，且包括Truist在內的數家地區性銀行陸續發布財報顯示信貸損失準備金低於預期，並強調與問題企業的曝險有限，使市場對信貸鏈條惡化可能引發連鎖反應的憂慮明顯降溫，恐慌指數（VIX）也大跌17.9%。

除了金融警報解除，另一因素則是美中恢復會晤談判，進一步緩解市場對中美貿易衝突升溫的擔憂。

法人分析，美國運通（American Express） 財報優於預期，營收與獲利雙雙創歷史新高，公司並上調全年營運指引，激勵其股價大漲 7.3%，帶動消費金融股同步走強。對於金融股的漲勢，法人盤點，例如Visa上漲1.9%、Mastercard上漲2.0%。此外，Truist Financial 因貸款損失準備低於市場預期，也緩解市場對信貸品質惡化的疑慮，股價上漲3.7%，推升區域銀行整體回穩，KBW 區域銀行指數上漲 1.69%，在銀行財報亮眼、呆帳損失準備下滑的雙重加持下，周四被拋售的地區銀行股轉而反彈，也使整體金融類股上漲0.84%。

金融股走強，緩和市場避險情緒，並降低美國聯準會可能需要緊急推出措施處理銀行危機的預期，也使美債殖利率反彈，10年期公債殖利率回到4%。