美製AI晶片里程碑！黃仁勳訪台積鳳凰城廠 宣布首片Blackwell晶圓問世

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳7月23日出席在美國華府舉行的AI峰會，在美國總統川普（未入鏡）發表演講時做手勢。路透
輝達執行長黃仁勳7月23日出席在美國華府舉行的AI峰會，在美國總統川普（未入鏡）發表演講時做手勢。路透

Axios 17日獨家報導，輝達首次證實，該公司與台積電宣布完成首片美國製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（AI）用途。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳當天造訪位於鳳凰城的台積電廠，宣布這項成果。他對數百名聚集慶祝的台積電員工說：「你們創造了一件了不起的東西，但隨著時間推移，你們將意識到自己是歷史的一部分。」他接著表示：「這顆目前在美國生產的晶片，是最重要的晶片。」

Axios指出，這項里程碑代表川普政府推動在美國發展AI技術、並在AI未來競賽中保持領先的初步成果之一。黃仁勳高度讚揚川普，並多次強調，這只是美國AI製造的「起步」，並多次讚川普將製造業回流的願景。

輝達在部落格文章中表示，公司與台積電正在合作，在美國建立支撐全球AI工廠的基礎設施。輝達與台積電在聯合聲明中表示：「位於亞利桑那的台積電廠預計將創造數千個高科技職位，並吸引多元的供應商生態。」

黃仁勳向該廠員工說：「今天，我們為美國在AI基礎設施層面的領先地位奠定基礎。」並補充說，輝達未來數年將在AI相關基礎設施上投入5千億美元。

該片晶圓是將關鍵晶片生產回流美國的重要第一步。雖然美國在AI經濟關鍵部分的回流努力已初見成效，但美國要完全不依賴海外晶片公司和工廠，仍有很長的路要走。

美國 台積電 川普 黃仁勳 晶圓 輝達

相關新聞

黃仁勳訪台積美國廠宣布 首片美製Blackwell晶圓問世

美國新聞網站Axios十七日獨家報導，美國輝達首次證實，與台積電宣布完成首片美製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（ＡＩ）。

美區域銀行信貸危機只是虛驚？幸好是「蟑螂」不是「白蟻」

美國16日驚傳兩家區域性銀行遭信貸詐欺導致壞帳損失，引發銀行業整體信用品質惡化恐釀金融危機的疑慮，拖累全球銀行股重挫，但...

IMF看好埃及經濟 製造旅遊資通訊表現尤佳

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行皆看好埃及未來一年的經濟成長，上調經濟成長預測，並歸功於非石油製造業、旅遊業和資通訊（I...

想進場投資？ 老「債券天王」指黃金變迷因型資產：再等一等

美國信貸品質和美中貿易衝突疑慮，導致避險資產黃金和美國公債價格聯袂大漲。昔日有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gro...

紐約州批准新地下輸電線 美光超大晶圓廠計畫續推進

紐約州州長侯可宣布，紐約州公共服務委員會已批准設置一條新地下輸電線，連接克萊（Clay）變電站與美光科技預定在奧農達加郡...

英特爾傳拿下微軟訂單 要以18A製程生產AI處理器

美國科技新聞網站SemiAccurate報導，英特爾（Intel）已經確保拿到微軟（Microsoft）訂單，要以18A...

