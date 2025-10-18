美對中釋出貿易和解訊號 美股反彈道瓊收漲238點

快訊

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
美股。路透
美國在貿易問題上向中國釋出和解訊號，加上投資人對地區銀行的疑慮舒解，美股今天反彈收高。

道瓊工業指數終場上漲238.37點，或0.52%，收在46190.61點。

標準普爾500指數上漲34.94點，或0.53%，收在6664.01點。

科技股為主的那斯達克指數上漲117.43點，或0.52%，收在22679.97點。

費城半導體指數下跌22.037點，或0.32%，收在6777.981點。

