美2地區銀行爆巨額壞帳 稱遭貸款詐欺

聯合報／ 記者朱漢崙、編譯葉亭均／綜合報導

兩家美國地區型銀行股價在周四（十六日）暴跌超過二位數，此前這兩家銀行表示，它們因商業貸款詐欺事件成為受害者，這引發市場擔憂信貸市場出現更多裂痕。

錫安銀行十六日股價重挫逾百分之十三，該行揭露其全資子公司「加州銀行信託」在聖地牙哥承作的兩筆商業與工業貸款發生五千萬美元壞帳，已經提告。

西聯銀行暴跌近百分之十一，該行同日表示曾向同一批借款人提供貸款，宣布已對Cantor Group提告，指控其涉及詐欺行為。

西聯銀行、錫安銀行揭露貸款詐欺問題，使市場擔心借款人信用狀況可能出現更多裂痕，也使美股在貿易緊張局勢下，再蒙受銀行信貸疑慮的陰影，更使投資人避險情緒升溫，拖累美國銀行類股下跌百分之三，包括摩根大通下滑百分之二點三、美國銀行下跌百分之三點五、富國銀行下跌百分之二點八，美國銀行股市值單日蒸發超過千億美元。

甚至美元還因此走弱。法人指出，美國地區性銀行發生貸款詐欺事件，投資人擔憂美國或有金融風暴擴散風險，再加上美債殖利率走低，美元相應走弱。而在主要貨幣中，由於美國信貸疑慮升溫，反而使避險貨幣的日圓與瑞士法郎受惠，表現領先。

至於這兩家地區性銀行爆出貸款詐欺、認列高額壞帳事件，是否會像二○二三年初發生的矽谷銀行（ＳＶＢ）擠兌倒閉事件，甚至引發系統性風暴？金融圈有不同的看法。

金融圈人士指出，二○二三年矽谷銀行的倒閉，是由於美國聯準會提高借貸成本，致使債券投資組合承受壓力，並引發存戶擠兌潮，使矽谷銀行被迫以巨額虧損出售資產、最後倒閉，甚至累及Signature Bank，發生的原因和現在這二家銀行是因為「詐欺貸款」而認損的情況不同。

若以資產規模分析，矽谷銀行倒閉前的總資產約二千九十億美元，但錫安銀行總資產約八百九十億美元，西聯銀行則是八百五十億美元，仍有一大段差距，還不致構成地區性銀行的系統性問題，更不用說整個金融體系的風暴。

但金融圈人士也指出，詐貸問題的發生，使美國金融投資人開始憂心美國金融體系的資產品質，則是必須注意的警訊。

詐欺 信貸 美股 美國

