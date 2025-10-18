美兩地區銀行爆雷 恐慌蔓延

兩家美國地區銀行股價16日暴跌超過二位數，因此前這兩家銀行表示，在向投資於不良商業抵押貸款的基金提供貸款時遭詐欺，成為受害者，令人擔憂信貸市場出現更多裂痕，廣大股市不安，這股賣壓也從華爾街蔓延到歐亞股市。

有美股恐慌指數之稱的CBOE波動率指數（VIX）猛然升破25，是4月至5月關稅恐慌籠罩市場來最高。

錫安銀行（Zions Bancorp）16日股價重挫超過13%，此前該行揭露其全資子公司「加州銀行信託」（California Bank & Trust）在聖地牙哥承作的兩筆商業與工業貸款發生5,000萬美元壞帳，已經提告。

西聯銀行（Western Alliance Bancorp）暴跌近11%，該行同日表示曾向同一批借款人提供貸款，宣布已對Cantor Group提告，指控其涉及詐欺行為。

標普地區型銀行指數周四暴跌6.3%，寫下自4月因關稅引發拋售以來最大跌幅，也讓人回想起2023年矽谷銀行（SVB）事件引發銀行業危機時的劇烈波動。

對投資人來說，這是近幾周來華爾街感到暗潮洶湧最明確訊號之一。即便標普500指數仍接近歷史高點，市場仍籠罩緊張氛圍。

在近期已發生數起貸款爆雷事件之際，兩家地區型銀行遭詐欺發生壞帳，令信貸市場更添陰霾。其他事件包括次級車貸業者Tricolor Holdings上月聲請破產，部分債務幾乎全數損失，摩根大通與Fifth Third Bancorp分別揭露，與Tricolor相關損失合計達數億美元。

隨後汽車零件供應商First Brands也宣布破產。投資銀行Jefferies先前也揭露對First Brands有曝險，在16日舉行投資者日當天股價重挫9%。自First Brands宣布破產以來，Jefferies股價已跌兩成。