美兩地區銀行爆雷 恐慌蔓延

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

兩家美國地區銀行股價16日暴跌超過二位數，因此前這兩家銀行表示，在向投資於不良商業抵押貸款的基金提供貸款時遭詐欺，成為受害者，令人擔憂信貸市場出現更多裂痕，廣大股市不安，這股賣壓也從華爾街蔓延到歐亞股市。

有美股恐慌指數之稱的CBOE波動率指數（VIX）猛然升破25，是4月至5月關稅恐慌籠罩市場來最高。

錫安銀行（Zions Bancorp）16日股價重挫超過13%，此前該行揭露其全資子公司「加州銀行信託」（California Bank & Trust）在聖地牙哥承作的兩筆商業與工業貸款發生5,000萬美元壞帳，已經提告。

西聯銀行（Western Alliance Bancorp）暴跌近11%，該行同日表示曾向同一批借款人提供貸款，宣布已對Cantor Group提告，指控其涉及詐欺行為。

標普地區型銀行指數周四暴跌6.3%，寫下自4月因關稅引發拋售以來最大跌幅，也讓人回想起2023年矽谷銀行（SVB）事件引發銀行業危機時的劇烈波動。

對投資人來說，這是近幾周來華爾街感到暗潮洶湧最明確訊號之一。即便標普500指數仍接近歷史高點，市場仍籠罩緊張氛圍。

在近期已發生數起貸款爆雷事件之際，兩家地區型銀行遭詐欺發生壞帳，令信貸市場更添陰霾。其他事件包括次級車貸業者Tricolor Holdings上月聲請破產，部分債務幾乎全數損失，摩根大通與Fifth Third Bancorp分別揭露，與Tricolor相關損失合計達數億美元。

隨後汽車零件供應商First Brands也宣布破產。投資銀行Jefferies先前也揭露對First Brands有曝險，在16日舉行投資者日當天股價重挫9%。自First Brands宣布破產以來，Jefferies股價已跌兩成。

投資銀行 詐欺 破產

延伸閱讀

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

「蟑螂」將壓垮美股？華爾街大多頭：4利多助標普500漲到年底

美地區銀行爆巨額壞帳 美財經名嘴：終於給Fed有動機加快降息

美地區銀行危機會重演？讓人想起SVB遭擠兌倒閉夢魘 一次看懂差異

相關新聞

甲骨文：雲端業務營收將大增 預測2030年將增至1,660億美元

甲骨文（Oracle）預測，到2030年度時，旗下雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近75...

陸對安世實施出口管控 美中糾紛波及汽車鏈

汽車製造商正在應付可能出現新一輪晶片供應中斷的情勢，原因是隨著美中貿易爭端升級，中國大陸對半導體製造商安世半導體（Nex...

美光停止供貨陸資料中心

路透引述知情人士報導，自2023年大陸政府禁止美光的產品用於關鍵基礎設施以來，始終未能解禁，因此美光如今計劃停止向中國的...

美兩地區銀行爆雷 恐慌蔓延

兩家美國地區銀行股價16日暴跌超過二位數，因此前這兩家銀行表示，在向投資於不良商業抵押貸款的基金提供貸款時遭詐欺，成為受...

美2地區銀行爆巨額壞帳 稱遭貸款詐欺

兩家美國地區型銀行股價在周四（十六日）暴跌超過二位數，此前這兩家銀行表示，它們因商業貸款詐欺事件成為受害者，這引發市場擔...

比台灣還早！這國家「再」撥18億美元普發現金 最快下周就發

印尼政府17日宣布，將追加提撥30兆印尼盾（18億美元）預算，用於發放現金，最快下周發放，在民眾對勞動市場疲弱和薪資成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。