美光停止供貨陸資料中心

路透引述知情人士報導，自2023年大陸政府禁止美光的產品用於關鍵基礎設施以來，始終未能解禁，因此美光如今計劃停止向中國的資料中心供應伺服器晶片。消息拖累美光股價在17日美股早盤下跌約1%。

兩位消息人士透露，美光將持續向兩家中國客戶銷售晶片，這些業者在中國以外地區有龐大的資料中心布局，其中一家是筆電製造商聯想。其中一位知情人士說，美光仍會持續向中國的汽車與手機業客戶銷售晶片。

美光在給路透的聲明中說，中國資料中心部門受到大陸禁令衝擊，該公司一向遵守業務所在地的法規。

美光是首家遭北京鎖定的美國晶片製造商，外界認為，這是中方為了反制華府一連串限制中國半導體技術發展的措施。

中國是全球第二大伺服器記憶體市場，對美光產品實施基礎設施禁令，使該公司錯失中國資料中心擴張的龐大商機，有利三星電子、SK海力士，以及在北京支持下積極擴張的陸廠長江存儲與長鑫存儲等競爭對手。

自美國總統川普在2018年第一任期內對中國商品加徵關稅以來，美中的貿易與科技對峙已不斷升級。美國已制裁數百家中國實體，更仰賴科技進口的中國，所採取的相關監管行動相對有限。

據路透取得的資料，中國資料中心在運算方面的投資去年暴增九倍，達人民幣247億元，不過美光在其他地區的需求依然龐大，抵銷在中國遭逢的挑戰，因而創下單季營收新高紀錄。