聽新聞
0:00 / 0:00

美光停止供貨陸資料中心

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

路透引述知情人士報導，自2023年大陸政府禁止美光的產品用於關鍵基礎設施以來，始終未能解禁，因此美光如今計劃停止向中國的資料中心供應伺服器晶片。消息拖累美光股價在17日美股早盤下跌約1%。

兩位消息人士透露，美光將持續向兩家中國客戶銷售晶片，這些業者在中國以外地區有龐大的資料中心布局，其中一家是筆電製造商聯想。其中一位知情人士說，美光仍會持續向中國的汽車與手機業客戶銷售晶片。

美光在給路透的聲明中說，中國資料中心部門受到大陸禁令衝擊，該公司一向遵守業務所在地的法規。

美光是首家遭北京鎖定的美國晶片製造商，外界認為，這是中方為了反制華府一連串限制中國半導體技術發展的措施。

中國是全球第二大伺服器記憶體市場，對美光產品實施基礎設施禁令，使該公司錯失中國資料中心擴張的龐大商機，有利三星電子、SK海力士，以及在北京支持下積極擴張的陸廠長江存儲與長鑫存儲等競爭對手。

自美國總統川普在2018年第一任期內對中國商品加徵關稅以來，美中的貿易與科技對峙已不斷升級。美國已制裁數百家中國實體，更仰賴科技進口的中國，所採取的相關監管行動相對有限。

據路透取得的資料，中國資料中心在運算方面的投資去年暴增九倍，達人民幣247億元，不過美光在其他地區的需求依然龐大，抵銷在中國遭逢的挑戰，因而創下單季營收新高紀錄。

美國 路透 北京

延伸閱讀

路透：美光將退出中國資料中心市場 停止供應伺服器晶片

高階記憶體趨勢 誰大咬機會財

南亞科、群聯 認購火

戒不掉？外媒披露華為最先進AI晶片 仍依賴台積電、三星零組件

相關新聞

甲骨文：雲端業務營收將大增 預測2030年將增至1,660億美元

甲骨文（Oracle）預測，到2030年度時，旗下雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近75...

陸對安世實施出口管控 美中糾紛波及汽車鏈

汽車製造商正在應付可能出現新一輪晶片供應中斷的情勢，原因是隨著美中貿易爭端升級，中國大陸對半導體製造商安世半導體（Nex...

美光停止供貨陸資料中心

路透引述知情人士報導，自2023年大陸政府禁止美光的產品用於關鍵基礎設施以來，始終未能解禁，因此美光如今計劃停止向中國的...

美兩地區銀行爆雷 恐慌蔓延

兩家美國地區銀行股價16日暴跌超過二位數，因此前這兩家銀行表示，在向投資於不良商業抵押貸款的基金提供貸款時遭詐欺，成為受...

美2地區銀行爆巨額壞帳 稱遭貸款詐欺

兩家美國地區型銀行股價在周四（十六日）暴跌超過二位數，此前這兩家銀行表示，它們因商業貸款詐欺事件成為受害者，這引發市場擔...

比台灣還早！這國家「再」撥18億美元普發現金 最快下周就發

印尼政府17日宣布，將追加提撥30兆印尼盾（18億美元）預算，用於發放現金，最快下周發放，在民眾對勞動市場疲弱和薪資成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。