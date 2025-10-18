陸對安世實施出口管控 美中糾紛波及汽車鏈

汽車製造商正在應付可能出現新一輪晶片供應中斷的情勢，原因是隨著美中貿易爭端升級，中國大陸對半導體製造商安世半導體（Nexperia）實施報復性的出口管控措施，可能在汽車業引發連鎖反應，導致生產線停止。

消息人士透露，安世半導體上周通知客戶停止出貨。根據彭博見到的信件，安世已通知客戶和合作夥伴，中國的出口管制構成「不可抗力」事件，也就是因特殊情況而無法履行合約責任。安世14日表示，正積極向中國政府徵出口管制豁免。

歐盟汽車製造商協會證實，車廠與供應商上周確實接獲安世通知無法再保證晶片交付，並指出這可能會嚴重干擾生產作業；美國汽車創新聯盟呼籲迅速解決問題，表示「若不能盡速恢復車用晶片出貨，美國及許多其他國家的汽車生產都將受到干擾，並波及其他產業。」

雖然安世半導體公司規模不大、卻在車用晶片領域具有重要地位，雖然安世生產的晶片並非先進產品，但被廣泛應用於汽車的照明與電子系統，包括用於控制開關、方向盤等功能。