甲骨文：雲端業務營收將大增 預測2030年將增至1,660億美元
甲骨文（Oracle）預測，到2030年度時，旗下雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近75%，而該業務未來六年毛利率可達35%。此外，公司高層也強調，新訂單來自多元客戶，而非僅限於OpenAI，希望藉此緩解華爾街對出租AI伺服器業務利潤不高的疑慮。
上任不到一個月的共同執行長馬戈伊爾克（Clay Magouyrk），16日在年度投資者大會上表示，在上季期間，甲骨文的雲端基礎架構（OCI）曾在30天內拿到650億美元新訂單，其中包括與Meta達成的200億美元交易。他強調，這最新的650億美元訂單，都是來自OpenAI以外的公司。
甲骨文財務長柯林（Dough Kehring）並補充，預期到2030會計年度，整體營收將達到2,250億美元，調整後每股盈餘21美元，優於彭博彙整分析師平均預估的1,980億美元、每股盈餘18.5美元。
屆時OCI將貢獻1,660億美元營收，占整體營收的75%。
甲骨文舉例，一個例如資料中心的AI基礎設施專案，六年能帶進600億美元營收，同時可實現35%的毛利率。這段說明無疑是直球回應先前「The Information」月初時曾報導指甲骨文雲端業務毛利率僅14%的質疑，一度引發甲骨文股價重挫。
馬戈伊爾克與分析師會談時表示，即使是面對最大的客戶，也能繳出這樣的毛利率。
甲骨文目前已與OpenAI、臉書母公司Meta、xAI等客戶簽下大型協議，將為這些公司建置AI資料中心。陸續宣布的這些大訂單雖大幅推升了甲骨文的估值，但市場仍對實際獲利能力持保留態度。
彭博分析師拉納指出，甲骨文最新揭露的數據，「有助於平息市場對低獲利的擔憂」，「鑒於這類業務目前仍處於早期階段，未來幾年獲利能力將非常可能改善」。
甲骨文還表示，較傳統的雲端軟體以及企業客戶的基礎設施等其他事業部門，毛利率更可能高達65%-80%。
