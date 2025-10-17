快訊

比台灣還早！這國家「再」撥18億美元普發現金 最快下周就發

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
印尼政府將再提撥30兆印尼盾（18億美元）預算發放現金，以刺激消費。路透
印尼政府將再提撥30兆印尼盾（18億美元）預算發放現金，以刺激消費。路透

印尼政府17日宣布，將追加提撥30兆印尼盾（18億美元）預算，用於發放現金，最快下周發放，在民眾對勞動市場疲弱和薪資成長緩慢逐漸焦慮之際，刺激消費支出。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，這筆補助金將會有超過3,500萬個家庭受惠，或相當於1.4億人，發放期間為10月至12月。政府也將幫忙支付10萬名剛畢業大學生的實習薪資。

下周就職將滿一周年的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto），正嘗試解決國民生計問題，這個問題已引發各地響應的暴力示威，以及長年擔任財長的英卓瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）上個月遭革職。該國正受到美國提高關稅和中國大陸便宜進口貨搞垮國內製造業的打擊，數百萬的零工族在這個東南亞最大經濟體裡難以維生。

印尼政府上半年已推出61兆印度盾的刺激方案，來支撐冷卻的內需，包括提供電費減免、低收入戶補助白米，到剛畢業大學生的實習專案，和為零工族群提供保險。

普拉伯沃政府正設法在短期內將印尼的經濟成長率提高至6%以上，並在2029年這屆總統任期結束前達到8%。國際貨幣基金（IMF）14日發布的最新預測，估計今明兩年成長率只有4.9%，依舊停留在印尼過去十年一直卡在的約5%水準。

