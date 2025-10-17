美股早盤／川普言論舒緩貿易恐懼 道瓊漲百點、小型銀行股反彈

隨著美國總統川普言論舒緩投資人對美中貿易的憂慮，美國股市17日早盤止跌回穩，三大指數波動和緩，前市重挫的小型銀行股反彈大漲。

美股標普500指數17日早盤微跌0.05%，報6,625.56點，道瓊工業指數漲133.54點或0.29%至46,085.78點，那斯達克綜合指數跌近0.3%。成分股以晶片股為主的費城半導體指數17日早盤跌近1%，台積電ADR跌0.5%。

錫安銀行（Zions）和西聯銀行（Western Alliance）過去48小時先後揭露不良貸款，是美股大盤16日下挫導火線，錫安銀行股價收跌13%，西聯銀行跌13%。在Baird調升股票評等帶動下，錫安銀行股價17日早盤漲近4.6%。因對破產汽車零件零售商First Brands曝險而陷入風暴的投資銀行Jefferies股價16日重挫11%，但17日早盤回升逾5%。

最新財報也有助於提振美國銀行股，Truist Financial、Regions Financial和五三銀行（Fifth Third）提列的信貸虧損準備金都低於分析師預估，Truist Financial及五三銀行股價17日早盤應聲走揚。Ally Financial財報顯示汽車貸款需求綿延不絕，則舒緩部分投資人對收入較低消費者的憂慮。

另一方面，川普接受福斯商業台訪問時，確認他本月底將在南韓與中國國家主席習近平會面，並認為目前美國對中國大陸課徵的高關稅「難以為繼」。川普說：「我和習近平的關係向來很融洽，但他們一直在尋找優勢…我們數周後將會面，我們確實會在南韓會見習近平和其他人。」