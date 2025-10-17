「蟑螂」將壓垮美股？華爾街大多頭：4利多助標普500漲到年底

美股標普500指數今年來勁漲13%，居安思危氣氛增濃，這波漲勢會被最後一隻蟑螂壓垮嗎？摩根大通執行長戴蒙本周發表的「蟑螂說」，引發市場對信貸市場泡沫爆破將衝擊金融體系的疑慮。但華爾街大多頭仍認為，至少四大因素可望支撐標普500指數漲勢不墜，年終上看7,000點。

戴蒙本周說：「見到一隻蟑螂，也許潛伏的更多。」這已是老掉牙的警語，但在投資人見到風吹草動就先殺出持股的氛圍下，仍引爆一波賣壓，從華爾街蔓延到歐亞股市。

這位摩根大通執行長提及，最近汽車零件供應商First Brands和次級車貸業者Tricolor相繼破產，已波及銀行業者。他似乎在警告，這種風險較高的信貸一旦出差錯，帶給銀行業的衝擊可能比市場想像嚴重。

話剛出口，錫安銀行（Zions Bancorp）和西聯銀行（Western Alliance Bancorp）就驚爆因遭信貸詐欺導致壞帳，股價連兩日急跌。事實上，信貸市況熱得冒泡已有一陣子，對槓桿貸款的憂慮早已打擊私募股權集團的股價，現在開始波及廣泛的金融業。

不過，信貸疑慮尚未觸動美股大跌，三大指數16日收盤跌幅僅0.5%至0.6%。即使計入17日期指表現，標普500指數也只從紀錄高點回落3%左右。

素有華爾街大多頭之稱的Fundstrat研究主管tom Lee認為，這只是美股長線大漲過程中短暫下滑的小插曲，回跌反而提供買進機會。他重申，標普500今年底目標價7,000點維持不變。

Lee指出，股市在節節上漲過程中，總是攀爬憂慮牆，信用市場出現裂痕確實引發疑慮，導致美股「恐慌指數」CBOE波動率指數（VIX）猛然躍上25，是今年4月至5月關稅恐慌籠罩市場以來最高水準。

顯然投資人對2023年美國區域銀行風暴餘悸猶存，當時矽谷銀行（SVB）不堪擠兌而倒閉，掀起一波區域銀行倒閉潮，迫使聯準會（Fed）介入，在銀行體系挹注流動性。

Lee說：「我可以理解，投資人這回『先開槍，再準備、瞄準』的反應。」

但Lee指出，下列幾個重要因素令他安心，並看好美股這波漲勢將持續到年底：

一、高收債市場反應平靜

在高收益債券市場，投資人往往要求更高的殖利率，以彌補持有這類債券的風險。但目前高收債（與美國公債之間的）信用利差與4月「解放日」關稅宣布後的高點相比，還差得遠。他說：「這讓我有些安心，因為基本面並未惡化。」

二、投資人信心搖搖欲墜

Lee表示，他把市場信心指標視為一種反向指標，在投資人信心薄弱時，股市反而可能驚驚漲，不易重挫。美國散戶投資人協會（AAII）的調查顯示，過去一周來，看漲美股的比率下滑逾12個百分點。

他說：「投資人仍對股市沒信心，我認為從反向操作者觀點來看，倒是好事。如果信心輕易動搖，這顯示市場氣氛並沒有樂觀過度。」

三、基本面有撐

從基本面角度來看，美國企業盈餘穩健，是美股漲勢強而有力的支柱。截至目前，已發布第3季財報的51家美企中，每股盈餘超越華爾街預期的比率高達82%，且比分析師共識預測值平均高出6.3%。

四、季節性因素

Lee預期，季節性利多因素可能持續撐起美股：年底作帳行情將啟動。在年尾時節，專業投資人為了美化2025全年績效，勢必努力做多領漲股。

他說：「別忘了，2025年，僅22%的基金經理人績效贏基準指數。這是2000年以來最差勁的表現。依我之見，這有助上攻，漲到年底。」