加拿大財長：G7可望降低對中國稀土依賴

加拿大財政部長沈潘今天樂觀表示，七大工業國集團（G7）面對中國收緊稀土出口管制，可望降低對中國稀土的依賴，並提升產業韌性。

法新社報導，中國10月初宣布對稀土技術及相關出口產品實施新管制，美國總統川普予以強烈譴責，隨即揚言將對中國商品加徵100%關稅。

沈潘（Francois-Philippe Champagne）今天在華府告訴法新社，他昨天與其他G7財長舉行約2小時會議期間，稀土是重要議題。

但他樂觀表示，加拿大與盟友能共同找到對策。他提及：「我們圍繞會議桌，掌握解決此問題的所有方案，包括擁有關鍵礦產的加拿大。」