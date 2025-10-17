法國郵政與Temu強化合作 商界示警「特洛伊木馬」

法國郵政與中資電商平台Temu本月15日宣布簽署架構協議，加強物流合作。商界人士警告，此舉不利於在法國建立的品牌和公平競爭，「法國郵政不能成為Temu的特洛伊木馬」。

另一家中資快時尚電商平台Shein本月初宣布自今年11月起在巴黎BHV百貨和其他城市的數家老佛爺百貨（Galeries Lafayette）開設店面，輿論譁然。

Shein長期被質疑生產方式有害環境、不公平競爭及勞動條件惡劣，法國百貨業者與Shein合作的決定因而引發批評，BHV上百名員工甚至一度罷工抗議。

在此脈絡下，法國郵政（La Poste）與Temu的合作更受矚目。

法國新聞台（franceinfo）報導，新的架構協議將讓Temu得以利用法國郵政各項服務，例如包裹配送、倉儲和訂單準備。

報導指出，在郵件量少，又須維持郵差工作量的情況下，電商平台客戶對法國郵政來說非常重要。

但法國商業聯盟（Alliance du commerce）和專業商貿促進聯盟（Procos）對法國郵政與Temu強化合作深感不滿，昨天發布聯合聲明表達「無法理解與擔憂」。

聲明提到，此舉將讓Temu更易進入法國市場，「不利於在法國建立的品牌和公平競爭的基本規則」，希望政府採取「強而有力」的行動，包括立即針對150歐元（約新台幣5380元）以下的包裹課徵關稅。

法國郵政66%的股份為法國存託銀行（CDC）持有，34%由國家持有。

法國商業聯盟總裁佩提歐（Yohann Petiot）說，「法國郵政不能成為Temu的特洛伊木馬」，這項合作關係向商家發出災難性訊號，法國郵政作為公共企業，卻選擇協助一個被批評不遵守規範且危害消費者的平台。

法國郵政執行長華爾（Philippe Wahl）去年11月在國會聽證會上說，Temu和Shein在法國郵政包裹處理量的占比，5年內從不到5%暴增至22%，已超越跨國電商亞馬遜（Amazon）。

Temu去年底依歐洲聯盟（EU）規定發布「透明度報告」，統計去年4月到10月底，歐盟平均每月9370萬人收件，德國以1630萬人居冠，法國則是第2大市場，每月約1200萬人。