美國信貸市場疑慮增添利空 亞股追隨美股挫低

中央社／ 香港17日綜合外電報導
港股示意圖。聯合報系資料照
美國爆發新的信貸市場疑慮，令原已受貿易情勢緊繃、科技類股泡沫疑雲及美國政府關門等因素困擾的投資人更加擔憂，亞洲股市今天追隨美國股市昨天跌勢，收盤普遍挫低。

法新社報導，積欠數百億美元貸款的美國汽車零件製造商第一品牌（First Brands）9月聲請破產，同月美國次級貸款商三色（Tricolor）也宣告破產，此後投資人一直焦慮關注美國銀行業體質狀態。

本週又傳出美國錫安銀行（Zions Bancorp）因其加州分行商業貸款部位而列報5000萬美元（約新台幣15億3500萬元）呆帳，以及另家美國銀行西方聯盟（Western Alliance）宣布有1名貸款方未能提供承諾的擔保品。

美國中型銀行類股昨天應聲重挫，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）則衝上5月以來新高，拖累美股3大股價收盤全數下跌。

美國總統川普（Donald Trump）上週因不滿中國控制稀土出口，揚言祭出100%關稅，此後華府和北京在貿易和航運方面展開連串你來我往不利行動，導致投資人情緒本已持續緊繃。

此外，一些重要的美國經濟數據因為聯邦政府關門而延後公布，但美國國會議員至今在結束政府停擺上不見進展，而這些經濟數據是美國聯邦準備理事會（Fed）決定利率政策時所需參考。

香港股市今天收盤重挫2.5%，上海股市挫跌2.0%，東京股市下滑1.4%，台北股市也收跌逾1%，新加坡、雪梨、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市全數收低，首爾股市則收在平盤。

