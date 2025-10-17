股市狂歡派對倒數最新警訊？ 美業者竟要推「正5」ETF

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國證券交易委員會表示，目前還不清楚是否會批准發行三倍和五倍高槓桿ETF。路透
美國證券交易委員會表示，目前還不清楚是否會批准發行三倍和五倍高槓桿ETF。路透

美國指數股票型基金（ETF）發行商Volatility Shares，15日申請推出美國史上首檔「正5」高槓桿ETF，在市場普遍對資產價格高漲感到憂慮之際引發關注。美國證券交易委員會（SEC）對此表示，目前還「不清楚」是否會批准發行這類高槓桿ETF。

Volatility Shares總計申請推出27檔高槓桿ETF，除了尋求把追蹤標的每日報酬率放大成五倍的正5 ETF，該公司也申請發行正3 ETF。這些ETF追蹤的標的為個股及加密幣，例如特斯拉、輝達、Coinbase、比特幣及以太幣。

截至目前為止SEC批准的個股槓桿ETF最高倍數為兩倍，追蹤類股、題材或區域市場的槓桿ETF最高倍數為三倍。SEC投資管理部門主管戴利（Brian Daly）向路透表示，美國政府關門以來，該機構收到許多尋求提供三倍和五倍槓桿、對股票曝險的ETF登記申請。

戴利說：「目前還不清楚這些ETF是否符合衍生性金融商品法規（18f-4規則），這項法規通常把槓桿倍數限制在兩倍。」

投資人資產集中於槓桿ETF已加深金融市場謹慎氣氛，美國總統川普對中國大陸發動的貿易戰上周升溫導致市場全面湧現賣壓，就凸顯這種謹慎心態。如果追蹤的資產價格大跌，這類槓桿ETF可能被迫清算。

ETF 槓桿 美國

