美地區銀行爆巨額壞帳 美財經名嘴：終於給Fed有動機加快降息

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
CNBC財經名嘴克雷默表示，雖然美國地區銀行爆出壞帳消息，讓市場氣氛低迷，但這也將有助加速投資人眾所期盼的Fed降息。 路透
美國地區銀行爆出巨額壞帳消息，震驚華爾街，CNBC的知名財經節目主持人克雷默（Jim Cramer）表示，這個發展將為美國聯準會（Fed）降息鋪路，這個結果也是市場投資人期待看到的。

克雷默表示：「雖然今天這個消息糟糕透了，但至少我們終於有個東西能讓Fed迫不及待趕快降息，而不是慢慢來，那就是銀行貸款已經變成壞帳了。」「沒有什麼動機比信用損失更能讓Fed加快動作，因為那是經濟正在變壞的明確跡象。」

在對地方銀行借貸業務體質的擔憂增長下，美股三大指數昨（16）日全數收黑。道瓊工業指數下跌近0.7%，標普500和那斯達克指數分別跌0.6%和0.5%，帶頭下跌的當然是銀行股。

克雷默表示，這些壞帳是一種早期預警訊號，在告訴央行，是時候該寬鬆了。他建議銀行業現在應該「在一周內提供我們足夠多的可疑信用名單」，好讓Fed可以趕快降息，但又不必對通膨擔心太多。

克雷默強調，調降借貸利率不僅可刺激整體經濟，也可讓貸款者更容易避免違約。他引用摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）本周稍早的發言。戴蒙說，汽車公司的破產就像蟑螂一樣，「當你看到一隻蟑螂，就可能代表還有很多隻」。克雷默說，戴蒙的發言現在看來很有先見之明。

但克雷默認為，這些信用問題可能不會傷害到廣大市場。他說：「雖然現在破產的汽車零件供應商First Brands的數百萬美元問題，可能涉及不當行為，但這不是問題。因為壞帳是壞帳，壞帳不會傷害到任何公司的獲利，除了銀行以外，而這對股市是好的。我認為這種痛苦的影響範圍有限。」

