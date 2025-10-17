快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

路透：美光將退出中國資料中心市場 停止供應伺服器晶片

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
路透報導，美光計劃退出中國的資料中心市場。路透
路透報導，美光計劃退出中國的資料中心市場。路透

路透引述知情人士報導，美國記憶體大廠美光（Micron）計劃停止向中國大陸資料中心供應伺服器晶片，反映其業務仍難以擺脫2023年北京在關鍵基礎設施禁用美光產品的衝擊。

兩位消息人士透露，美光將持續向兩家中國客戶銷售晶片，這些業者在中國以外地區有龐大的資料中心布局，其中一家是筆電製造商聯想。其中一位知情人士說，美光仍會持續向中國的汽車與手機產業客戶銷售晶片。

美光在給路透的聲明中說，中國資料中心部門受到大陸禁令衝擊，該公司一向遵守業務所在地的法規。

美光是首家遭北京鎖定的美國晶片製造商，外界認為，這是中方為了反制華府一連串限制中國半導體技術發展的措施。

中國是全球第二大伺服器記憶體市場，對美光產品實施基礎設施禁令，使該公司錯失中國資料中心擴張的龐大商機，有利三星電子、SK海力士，以及在北京支持下積極擴張的陸廠長江存儲與長鑫存儲等競爭對手。

自美國總統川普在2018年第一任期內對中國商品加徵關稅以來，美中的貿易與科技對峙已不斷升級。目前，美國已制裁數百家中國實體，更仰賴科技進口的中國，所採取的相關監管行動相對有限。

美國 北京 客戶

延伸閱讀

北京清華大學研發「玉衡」晶片 全球首款亞埃米級快照光譜晶片

高階記憶體趨勢 誰大咬機會財

南亞科、群聯 認購火

戒不掉？外媒披露華為最先進AI晶片 仍依賴台積電、三星零組件

相關新聞

輝達中國市占從95%歸零 黃仁勳：禁令也會傷害美國

輝達執行長黃仁勳日前出席美國紐約市一場座談時說，受到美國出口限制影響，輝達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中...

美銀行連環爆雷 戴蒙才警告「更多蟑螂」市場如驚弓之鳥先賣再說

美國地區性銀行股股票周四（16日）慘遭血洗，凸顯市場上蔓延著一種情緒：「先賣再說」。另一方面，僅僅兩天之前，摩根大通執行...

路透：美光將退出中國資料中心市場 停止供應伺服器晶片

路透引述知情人士報導，美國記憶體大廠美光（Micron）計劃停止向中國大陸資料中心供應伺服器晶片，反映其業務仍難以擺脫2...

美地區銀行危機會重演？讓人想起SVB遭擠兌倒閉夢魘 一次看懂差異

美國兩家地區型銀行16日爆發遭到貸款詐欺、認列高額壞帳事件，拖累美國銀行股市值單日蒸發逾1,000億美元。這不禁令人擔心...

印度中央調查局破索賄案 警高官擁大量現金黃金

印度中央調查局（CBI）破獲一起旁遮普（Punjab）警界高官收賄的案件，嫌犯家中、辦公室等處被搜出5000萬盧比（約新...

說好的避險地位呢？比特幣繼續回檔 專家說變「煤礦裡金絲雀」

比特幣在過去一周歷經賣壓，使得數位資產市值蒸發了數千億美元，今天（17日）盤中繼續回檔，在美國兩家地區型銀行爆發壞帳事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。