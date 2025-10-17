路透：美光將退出中國資料中心市場 停止供應伺服器晶片
路透引述知情人士報導，美國記憶體大廠美光（Micron）計劃停止向中國大陸資料中心供應伺服器晶片，反映其業務仍難以擺脫2023年北京在關鍵基礎設施禁用美光產品的衝擊。
兩位消息人士透露，美光將持續向兩家中國客戶銷售晶片，這些業者在中國以外地區有龐大的資料中心布局，其中一家是筆電製造商聯想。其中一位知情人士說，美光仍會持續向中國的汽車與手機產業客戶銷售晶片。
美光在給路透的聲明中說，中國資料中心部門受到大陸禁令衝擊，該公司一向遵守業務所在地的法規。
美光是首家遭北京鎖定的美國晶片製造商，外界認為，這是中方為了反制華府一連串限制中國半導體技術發展的措施。
中國是全球第二大伺服器記憶體市場，對美光產品實施基礎設施禁令，使該公司錯失中國資料中心擴張的龐大商機，有利三星電子、SK海力士，以及在北京支持下積極擴張的陸廠長江存儲與長鑫存儲等競爭對手。
自美國總統川普在2018年第一任期內對中國商品加徵關稅以來，美中的貿易與科技對峙已不斷升級。目前，美國已制裁數百家中國實體，更仰賴科技進口的中國，所採取的相關監管行動相對有限。
