美地區銀行危機會重演？讓人想起SVB遭擠兌倒閉夢魘 一次看懂差異

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）在2023年3月因擠兌而倒閉，是自2008年金融危機後第二大的銀行倒閉案。路透
美國兩家地區型銀行16日爆發遭到貸款詐欺、認列高額壞帳事件，拖累美國銀行股市值單日蒸發逾1,000億美元。這不禁令人擔心，是否會像2023年年初發生的矽谷銀行（SVB）擠兌倒閉事件，引爆地區銀行危機？

錫安銀行（Zions Bancorp）16日宣布全資子公司提列5,000萬美元壞帳，原因是遭到投資不良商業抵押貸款的基金詐欺貸款；西聯銀行（Western Alliance Bancorp）稍早提出的訴訟文件，也顯示該銀行也向同一投資團體放款，用於發放或購買房貸，未償餘額達9,860萬美元。

市場如今擔心矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）事件重演。它在2023年3月因擠兌而倒閉，是自2008年金融危機後第二大的銀行倒閉案，同時也是美國史上第三大銀行倒閉案。

Miller Tabak席市場策略師馬利表示：「兩年半前地區銀行的擠兌仍歷歷在目。錫安銀行與西聯銀行的消息傳出之後，信貸品質問題將成為投資人對銀行類股的首要關注焦點。」

2023年的銀行危機源於升息導致矽谷銀行這類地區銀行的債券投資組合承受壓力，當時聯準會提高借貸成本，矽谷銀行被迫以巨額虧損出售資產以應付存戶提領，最終引發擠兌並波及Signature Bank。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說：「現在就說這是另一個SVB時刻還太早」，「但考慮到當時災難的規模，銀行股投資人對任何類似徵兆保持警惕是完全可以理解的」。

此外，錫安銀行與西聯銀行的規模低於矽谷銀行。矽谷銀行在倒閉前、2022年底時總資產約為2,090億美元。相較下，截至2024年底，錫安銀行總資產約為890億美元，西聯銀行則是850億美元。

此外，近期多家華爾街大型銀行繳出穩健財報，暫時讓投資人對大型放貸機構維持樂觀。

富國銀行分析師梅奧表示：「大型銀行具有足夠的業務多元化，能吸收這類問題」，「相對地，小型銀行在出現問題時可承受的空間要小得多」。

