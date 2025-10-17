快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

台灣斯洛伐克簽第3期半導體合作協議 促高科技發展

中央社／ 布拉格17日專電

斯洛伐克代表李南陽與斯洛伐克科技大學（STUBA）校長史特密（Maximilián Strémy）、斯洛伐克國家科學院電機工程研究所（SAS IEE）所長康伯爾（Vladimír Cambel）於16日簽署「半導體實驗室及研發」第3期合作協議，象徵台斯雙方在科技合作領域持續穩健邁進。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽表示，半導體領域是台灣與斯洛伐克最重要的科技合作項目，考量斯洛伐克汽車產業潛力與前景，雙方合作目標是共同開發電動車變流器（inverter）技術，以提升電動車的電力效率與性能，促進產業競爭力。

李南陽表示，配合歐盟晶片法案與戰略自主政策，台灣將協助斯洛伐克融入全球半導體生態系與供應鏈，促進台商與歐洲產業鏈緊密結合，帶動更多投資及就業機會，推動斯洛伐克產官學界協同發展。

台灣協助斯洛伐克兩單位成立的2座半導體實驗室，將為斯洛伐克今年11月即將成立的「晶片能力中心」奠定堅實基礎。此中心將作為學界與產業間的橋梁，提供中小企業與研究機構最先進的技術平台與測試環境。

曾赴台灣工研院受訓的斯洛伐克研究人員，將在中心內開設專業教育與技能培訓課程，持續強化斯洛伐克長期的研發與創新能量。

斯洛伐克 半導體 電動

延伸閱讀

豪車王者把最新科技放進入門款！德國直擊》賓士電車夢的下一步

台美語言文化合作 伊利諾大學成立華語文中心

大陸電動車企業理想汽車 在香港設海外總部

美國電動車退燒 加拿大、英國、歐盟紛紛跟進

相關新聞

輝達中國市占從95%歸零 黃仁勳：禁令也會傷害美國

輝達執行長黃仁勳日前出席美國紐約市一場座談時說，受到美國出口限制影響，輝達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中...

美銀行連環爆雷 戴蒙才警告「更多蟑螂」市場如驚弓之鳥先賣再說

美國地區性銀行股股票周四（16日）慘遭血洗，凸顯市場上蔓延著一種情緒：「先賣再說」。另一方面，僅僅兩天之前，摩根大通執行...

路透：美光將退出中國資料中心市場 停止供應伺服器晶片

路透引述知情人士報導，美國記憶體大廠美光（Micron）計劃停止向中國大陸資料中心供應伺服器晶片，反映其業務仍難以擺脫2...

美地區銀行危機會重演？讓人想起SVB遭擠兌倒閉夢魘 一次看懂差異

美國兩家地區型銀行16日爆發遭到貸款詐欺、認列高額壞帳事件，拖累美國銀行股市值單日蒸發逾1,000億美元。這不禁令人擔心...

印度中央調查局破索賄案 警高官擁大量現金黃金

印度中央調查局（CBI）破獲一起旁遮普（Punjab）警界高官收賄的案件，嫌犯家中、辦公室等處被搜出5000萬盧比（約新...

說好的避險地位呢？比特幣繼續回檔 專家說變「煤礦裡金絲雀」

比特幣在過去一周歷經賣壓，使得數位資產市值蒸發了數千億美元，今天（17日）盤中繼續回檔，在美國兩家地區型銀行爆發壞帳事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。