快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

中荷爭端衝擊車用晶片 恐波及美國汽車生產

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

代表各大車商的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for AutomotiveInnovation）今天警告，中國與荷蘭政府之間爭端引發的晶片供應中斷，恐將迅速影響美國汽車生產。

路透社報導，歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，汽車製造商及其供應商上週收到安世半導體（Nexperia）通知無法再保證交付晶片。歐洲汽車製造商協會也表示，製造作業可能會受到嚴重影響。

在美國，代表通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）、福特（Ford）、福斯汽車集團（Volkswagen）、現代汽車（Hyundai）及幾乎所有主要車廠的汽車創新聯盟敦促盡快解決問題。

汽車創新聯盟執行長波賽拉（John Bozzella）說：「如果車用晶片出貨不能迅速恢復，將會影響美國和其他許多國家的汽車生產，甚至對其他產業產生溢出效應。這個問題非常嚴重。」

部分汽車業者告訴路透社，美國車廠最快下個月就可能受到波及。

安世半導體製造的晶片對美國車輛和零件製造至關重要。

荷蘭政府本月12日宣布已於9月30日管控安世半導體，理由是擔憂技術可能轉移到中國母公司聞泰科技（Wingtech）。

法院資料顯示，荷蘭政府是在美國對安世半導體施壓數月後採取行動。安世半導體可能受到美國新規影響。根據新規，由出口管制實體清單（Entity List）中的一個或多個實體持股50%以上的公司也將被納入限制範圍。

華府去年12月底將聞泰科技列入實體清單，而安世半導體是聞泰科技全資子公司。

根據安世半導體本月14日聲明，中國商務部本月4日發布出口管制通知，禁止安世中國（NexperiaChina）及其分包商出口部分零組件。

福斯汽車集團與BMW均表示，歐洲產線尚未受到衝擊，但他們已在努力評估潛在供應風險。

半導體 美國 荷蘭

延伸閱讀

阻止申請H-1B簽證收費10萬元 美國商會告川普政府

又面臨卡脖 紐時：美700藥品 至少使用1種「中獨有原料」

川普怒批全球海運碳費 揚言美拒遵守籲各國抵制

美擬撤銷香港電訊在美營運權！「港美漫遊恐斷」股價急跌近5%

相關新聞

輝達中國市占從95%歸零 黃仁勳：禁令也會傷害美國

輝達執行長黃仁勳日前出席美國紐約市一場座談時說，受到美國出口限制影響，輝達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中...

美銀行連環爆雷 戴蒙才警告「更多蟑螂」市場如驚弓之鳥先賣再說

美國地區性銀行股股票周四（16日）慘遭血洗，凸顯市場上蔓延著一種情緒：「先賣再說」。另一方面，僅僅兩天之前，摩根大通執行...

印度中央調查局破索賄案 警高官擁大量現金黃金

印度中央調查局（CBI）破獲一起旁遮普（Punjab）警界高官收賄的案件，嫌犯家中、辦公室等處被搜出5000萬盧比（約新...

說好的避險地位呢？比特幣繼續回檔 專家說變「煤礦裡金絲雀」

比特幣在過去一周歷經賣壓，使得數位資產市值蒸發了數千億美元，今天（17日）盤中繼續回檔，在美國兩家地區型銀行爆發壞帳事件...

G7組統一陣線對抗中稀土管制 拚實現供應多元化

中國實施稀土出口管制，對西方國家無疑是個經濟核彈，除日本外，七大工業國(G7)的國家從稀土磁鐵到電池金屬等一系列材料，非...

蘋果喬布斯1元紀念幣亮相 猛一看不像他 原來採用年輕時長髮形像

聯邦鑄幣局宣布，蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)將成為當局為2026年「美國創新」(American ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。