中荷爭端衝擊車用晶片 恐波及美國汽車生產

代表各大車商的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for AutomotiveInnovation）今天警告，中國與荷蘭政府之間爭端引發的晶片供應中斷，恐將迅速影響美國汽車生產。

路透社報導，歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，汽車製造商及其供應商上週收到安世半導體（Nexperia）通知無法再保證交付晶片。歐洲汽車製造商協會也表示，製造作業可能會受到嚴重影響。

在美國，代表通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）、福特（Ford）、福斯汽車集團（Volkswagen）、現代汽車（Hyundai）及幾乎所有主要車廠的汽車創新聯盟敦促盡快解決問題。

汽車創新聯盟執行長波賽拉（John Bozzella）說：「如果車用晶片出貨不能迅速恢復，將會影響美國和其他許多國家的汽車生產，甚至對其他產業產生溢出效應。這個問題非常嚴重。」

部分汽車業者告訴路透社，美國車廠最快下個月就可能受到波及。

安世半導體製造的晶片對美國車輛和零件製造至關重要。

荷蘭政府本月12日宣布已於9月30日管控安世半導體，理由是擔憂技術可能轉移到中國母公司聞泰科技（Wingtech）。

法院資料顯示，荷蘭政府是在美國對安世半導體施壓數月後採取行動。安世半導體可能受到美國新規影響。根據新規，由出口管制實體清單（Entity List）中的一個或多個實體持股50%以上的公司也將被納入限制範圍。

華府去年12月底將聞泰科技列入實體清單，而安世半導體是聞泰科技全資子公司。

根據安世半導體本月14日聲明，中國商務部本月4日發布出口管制通知，禁止安世中國（NexperiaChina）及其分包商出口部分零組件。

福斯汽車集團與BMW均表示，歐洲產線尚未受到衝擊，但他們已在努力評估潛在供應風險。