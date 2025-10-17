說好的避險地位呢？比特幣繼續回檔 專家說變「煤礦裡金絲雀」

比特幣在過去一周歷經賣壓，使得數位資產市值蒸發了數千億美元，今天（17日）盤中繼續回檔，在美國兩家地區型銀行爆發壞帳事件、拖累美股走勢之際，比特幣並未發揮如預期般的避險資產角色。

根據MarketCap報價，比特幣過去24小時下跌4%，報106,891美元。比特幣向來內圈內被視為「數位黃金」，號稱可做為市場動盪時期的避風港資產。

市值第二大加密貨幣乙太幣（以太幣）過去24小時下跌5%， 報3,825美元。

比特幣最近在10月6日創下126,251美元的歷史新高。但數日後，隨著美中貿易緊張升級引發加密貨幣史上最大規模強制平倉潮，導致主要加密幣全面暴跌，迄今難以回升。即便此時Kraken、Circle、BitGo與Ripple等重量級業者正積極進入受監管的金融體系，包括尋求申請信託執照、做為支付管道與發行信用卡產品。

BTC Markets分析師盧卡斯表示：「值得注意的是，這次大跌的時機，恰好正值主要業者尋求銀行執照。」她補充說，這種轉向傳統金融基礎設施的做法，「代表著一種對波動性的戰略性避險，目標建立市場合法性。」

美中貿易爭端帶來的風險，仍持續困擾著風險資產。此外，美國信貸市場出現多道「裂痕」，在9月，美國汽車零組件供應商First Brands Group與二手車車貸龍頭Tricolor Holdings聲請破產，引發市場對潛在信貸損失的憂慮；同時，錫安銀行（Zions Bancorp）與西聯銀行（Western Alliance）因遭受詐貸而認列壞帳，導致美國銀行股市值在16日單日蒸發超過1,000億美元。

在黃金與白銀等傳統避險資產屢創新高之際，比特幣表現令人失望，過去一周已重挫12%。多數加密貨幣也挫低。

Bitwise首席投資長霍根表示：「更重要的是，我認為加密貨幣如今就像煤礦裡的金絲雀，反映出市場因新浮現的信貸風險而變得緊張不安。」

展望未來，分析師認為10.7萬美元是比特幣的關鍵支撐位。盧卡斯說：「若明確跌破該水準，恐怕會引發更進一步的下跌風險。」