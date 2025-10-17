印度中央調查局破索賄案 警高官擁大量現金黃金

印度中央調查局（CBI）破獲一起旁遮普（Punjab）警界高官收賄的案件，嫌犯家中、辦公室等處被搜出5000萬盧比（約新台幣1745萬元）現金、大批黃金與房產權狀、豪華汽車鑰匙、奢華名錶、進口名酒等物證。

印度快報（The Indian Express）報導，這名涉嫌索賄的警界人士布拉（Harcharan Singh Bhullar），除要求廢棄物處理商給他一筆80萬盧比的賄款，還要每個月按時支付保護費，否則就要羅織罪名誣陷對方，被索賄的商人不堪其擾，於是向印度中央調查局舉發布拉的惡行。

印度中央調查局在獲報後，雖做好部署，但先按兵不動，隨後趁被害人前往布拉的辦公室交款時，一舉將相關人等一網打盡，其中也包括幫布拉收受賄款的中間人。

印刷報（The Print）指出，在逮住布拉等人後，印度中央調查局前往布拉在旁遮普境內昌迪加爾（Chandigarh）的住家、辦公室等地搜索，搜出5000萬盧比現金、1.5公斤黃金、15間房產的權狀、賓士等2輛豪車的鑰匙、22只名錶、數支保險櫃鑰匙、約40瓶的進口酒，以及長短槍枝和彈藥。

另外，印度中央調查局也搜出布拉的中間人持有210萬盧比的現金。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度中央調查局這次調查由反貪腐部門的副督察辛赫（SachinSingh）指揮，行動中發現了不利布拉的證據。

辛赫表示，布拉指示中間人向被害人要錢的對話被錄得一清二楚，布拉在和中間人透過通訊軟體WhatsApp的語音通話中明確地說：「跟他拿80萬盧比。」

印度中央調查局在經過調查後，確認錄音中通話的手機號碼，是布拉在使用的。

為布拉工作的中間人在被捕後，也透露一些布拉跟他之間的對話，其中有一次，布拉跟他說：「你知道該跟他講什麼，問他8月、9月為什麼沒有付錢。」這證實了布拉除向被害人要了一筆一次性的賄款，還要求被害人每個月要再給錢。

布拉長期在旁遮普擔任警界要職，父親也是當地警界人士，其頗受爭議的作風過去曾鬧上新聞版面，包括被控不當偵訊而遭撤職。