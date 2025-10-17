AI投資熱潮也影響全球匯市！這兩種貨幣受惠最多

人工智慧（AI）投資熱潮首度開始在歐洲外匯市場中展現影響力，分析師認為瑞典克朗與英鎊受惠最多。

路透報導，在全球每日交易規模接近10兆美元的外匯市場，今年來的交易動向主要受美元走弱推動，原因包括關稅相關疑慮與美國降息預期。然而，進一步能發現，推動股市創下新高的AI熱潮，其效應正逐漸擴散到外匯市場。

摩根大通指出，近月瑞典克朗與英鎊匯率具有韌性，部分可能與科技投資有關，原因是瑞典與英國在AI投資方面表現突出，兩國貨幣因而受惠於這一趨勢，即使影響幅度尚小。

根據史丹佛大學AI指數的統計，去年英國與瑞典各自獲得超過40億美元的民間AI投資，分別位居全球第三與第四，僅次於美國與中國大陸。

瑞典克朗目前是對美元最強勢的主要歐洲貨幣，今年來勁升近15%；英鎊則升值7%。

分析師表示，要剖析AI對匯率的影響並不容易，因為利率預期、財政風險等其他因素也產生影響，尤其對英鎊而言。

荷蘭合作銀行外匯策略主管傅莉表示：「兩國都已宣布大規模AI投資。這些外來投資確實可能提升對英鎊與瑞典克朗的需求。」

瑞典克朗兌歐元及其他北歐貨幣同樣走強；英鎊則受財政疑慮拖累，兌歐元與瑞士法郎走低。

傅莉解釋說，瑞典AI企業的投資增加會帶動對克朗的需求，使其匯價明顯上升；但由於英鎊交易量龐大，AI投資對英鎊的影響相對不易察覺。根據國際清算銀行（BIS），英鎊是全球第四大交易貨幣，占全球交易量略超過 10%；而瑞典克朗占比不到2%。

英國與美國在上月敲定科技合作協議，由微軟為首的美企承諾在英國投資310億英鎊（約420億美元）。

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）則計劃向瑞典企業提供其資料中心平台，合作對象包括愛立信（Ericsson）與製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）。

微軟、Meta、Google母公司Alphabet以及加拿大的Brookfield資產管理公司，也計劃在瑞典設立資料中心，因為當地擁有穩定的電力供應與良好基礎設施。