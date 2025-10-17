快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

AI投資熱潮也影響全球匯市！這兩種貨幣受惠最多

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI投資熱潮首度開始在歐洲外匯市場中展現影響力，分析師認為英鎊（見圖）與瑞典克朗受惠最多。路透
AI投資熱潮首度開始在歐洲外匯市場中展現影響力，分析師認為英鎊（見圖）與瑞典克朗受惠最多。路透

人工智慧（AI）投資熱潮首度開始在歐洲外匯市場中展現影響力，分析師認為瑞典克朗與英鎊受惠最多。

路透報導，在全球每日交易規模接近10兆美元的外匯市場，今年來的交易動向主要受美元走弱推動，原因包括關稅相關疑慮與美國降息預期。然而，進一步能發現，推動股市創下新高的AI熱潮，其效應正逐漸擴散到外匯市場。

摩根大通指出，近月瑞典克朗與英鎊匯率具有韌性，部分可能與科技投資有關，原因是瑞典與英國在AI投資方面表現突出，兩國貨幣因而受惠於這一趨勢，即使影響幅度尚小。

根據史丹佛大學AI指數的統計，去年英國與瑞典各自獲得超過40億美元的民間AI投資，分別位居全球第三與第四，僅次於美國與中國大陸。

瑞典克朗目前是對美元最強勢的主要歐洲貨幣，今年來勁升近15%；英鎊則升值7%。

分析師表示，要剖析AI對匯率的影響並不容易，因為利率預期、財政風險等其他因素也產生影響，尤其對英鎊而言。

荷蘭合作銀行外匯策略主管傅莉表示：「兩國都已宣布大規模AI投資。這些外來投資確實可能提升對英鎊與瑞典克朗的需求。」

瑞典克朗兌歐元及其他北歐貨幣同樣走強；英鎊則受財政疑慮拖累，兌歐元與瑞士法郎走低。

傅莉解釋說，瑞典AI企業的投資增加會帶動對克朗的需求，使其匯價明顯上升；但由於英鎊交易量龐大，AI投資對英鎊的影響相對不易察覺。根據國際清算銀行（BIS），英鎊是全球第四大交易貨幣，占全球交易量略超過 10%；而瑞典克朗占比不到2%。

英國與美國在上月敲定科技合作協議，由微軟為首的美企承諾在英國投資310億英鎊（約420億美元）。

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）則計劃向瑞典企業提供其資料中心平台，合作對象包括愛立信（Ericsson）與製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）。

微軟、Meta、Google母公司Alphabet以及加拿大的Brookfield資產管理公司，也計劃在瑞典設立資料中心，因為當地擁有穩定的電力供應與良好基礎設施。

瑞典 外匯 英國

延伸閱讀

瑞典外交大臣訪華之際 書商桂敏海被捕十周年再受關注

中國計劃建歐洲最大使館 英國再度延後決定是否批准

英國軍情五處首長：中國「每天」都構成國安威脅

「曾在台灣居住」柬國詐團陸首腦遭英美制裁 檢警著手調查

相關新聞

輝達中國市占從95%歸零 黃仁勳：禁令也會傷害美國

輝達執行長黃仁勳日前出席美國紐約市一場座談時說，受到美國出口限制影響，輝達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中...

美銀行連環爆雷 戴蒙才警告「更多蟑螂」市場如驚弓之鳥先賣再說

美國地區性銀行股股票周四（16日）慘遭血洗，凸顯市場上蔓延著一種情緒：「先賣再說」。另一方面，僅僅兩天之前，摩根大通執行...

Fed「川普派」理事對降息幅度看法分岐 米倫要一次降2碼 沃勒主張謹慎

美國聯準會（Fed）理事米倫（Stephen Miran）與沃勒（Christopher Waller）都支持在本月會議...

汽車晶片又出事！荷蘭安世暫停出貨 美中糾紛害全球車廠陷供應鏈危機

汽車製造商正在應付可能出現新一輪晶片供應中斷的情勢，原因是隨著美中貿易爭端升級，中國大陸對荷蘭一家不太知名的半導體製造商...

日圓升破150水準 本月6日來首見 因美元遭遇貶壓

日圓兌美元匯率17日盤中升破150日圓價位，為10月6日來首見，原因是美國地區銀行憂慮拖累美元與美債殖利率下挫，同時日本...

甲骨文：AI基建業務毛利可達35% 大單不只來自OpenAI

甲骨文（Oracle）表示，預期到2030年度，雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近 75...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。